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與肯伊威斯特結束合作影響 Adidas 30年首見虧損

2024/3/14 13:49（3/14 14:08 更新）
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美國饒舌歌手肯伊威斯特。（路透社）
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（中央社法蘭克福13日綜合外電報導）阿迪達斯（Adidas）今天發布財報指出，受到與美國饒舌歌手「肯爺」肯伊威斯特（Kanye West）結束合作影響，出現30多年來首見虧損，但阿迪達斯正開始扭轉局面。

法新社報導，2022年底，這家德國運動服裝巨頭終止了與肯伊威斯特的合約。先前肯伊威斯特在社群媒體發布一系列反猶貼文，引發強烈抗議。

阿迪達斯和肯伊威斯特共同設計大受歡迎的Yeezy系列，雙方合作關係破裂後斷送阿迪達斯重要收入來源，鞋類庫存也跟著爆棚。

阿迪達斯2022年獲利6.12億歐元（約新台幣211億元）後，2023年虧損7500萬歐元。阿迪達斯表示，這是他們自1992年以來首次出現年度淨損。

與肯爺合作破裂後不久，阿迪達斯從競爭對手彪馬（Puma）那裡挖角古爾登（Bjorn Gulden）擔任新執行長。

古爾登今天在記者會上表示：「扭轉業績需要很長的時間…財報結果當然還不夠好。」

他說，2023年的業績並不像先前擔心的那麼糟糕，「但打下了我們已承諾的基礎。2025年我們應該已經是家好公司，到了2026年，我們應該會是一家真正健康的公司」。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1130314

#Adidas
#肯伊威斯特
#阿迪達斯
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