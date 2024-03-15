全美第3州 華盛頓州列農曆新年為法定假日

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（中央社記者張欣瑜舊金山14日專電）繼加州和科羅拉多州之後，美國華盛頓州長英斯利（Jay Inslee）昨天簽署法案，將農曆新年列為法定假日。

為促進亞裔美國人族群包容，華州眾議員、越南裔的泰明靈（My-Linh Thai）今年稍早提出法案，華州眾議院、參議院分別在1月和2月以壓倒性票數通過。

泰明靈為華州友台議員，曾領銜提出友台決議文，訪問過台灣。她15歲時以越南難民身分移民至華盛頓州，她說，「青少年的夢想」促成這項新法律。

她表示，希望亞裔孩子能在這個社會和文化當中看見自己，「他們是美國人...是華盛頓州的一份子，他們應該為自己感到自豪」。

據2020年人口普查數據，華盛頓州亞裔人口約90萬人，占全州12%。

加州之前創下全美首例，自2023年起的農曆春節大年初一，州政府轄下的公務體系和公立學校都放假一天，但當天不給薪，科羅拉多州則在同年6月通過，於每年2月的第1個星期五放假慶祝。

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隨著華州通過新法，泰明靈希望進一步推動農曆新年成為聯邦法定假日；同時，她期盼新法能夠打擊反亞裔種族主義，「我希望它（農曆新年法定假日）成為全國性運動...獲得（全美）50個州的認可」。

時至今日，美國仇恨亞裔暴力犯罪仍時有所聞，12日，俄勒岡州波特蘭一名73歲華裔男子梁新民（Xinmin Liang，音譯）赴河邊釣魚遭一名白人男子持棍棒毆打頭部，左眼嚴重刺傷，波特蘭警局目前以攻擊犯罪展開調查。（編輯：陳慧萍）1130315