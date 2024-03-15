老鼠愛大麻 啃食紐奧良市警局查扣禁品天天嗨

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（中央社紐奧良市14日綜合外電報導）美國路易斯安那州紐奧良市（New Orleans）警方奮力查緝大麻，但他們卻無法阻止警局總部大樓內的老鼠啃食被查扣的大麻，警方還透露這些老鼠「都很嗨」。

法新社報導，這些多年來在警局總部大樓裡出沒的老鼠 ，啃食了紐奧良市警方查扣的大麻。

紐奧良市警局局長寇克派屈克（Anne Kirkpatrick）表示，「老鼠正在吃我們的大麻…牠們都很嗨」。

當地媒體報導，寇克派屈克是在本週稍早市議會的會議提到此事。

紐奧良市警局總部建於1968年，老鼠和蟑螂顯然已長期盤據這棟建築。

當地的「時代瑣聞報」（Times-Picayune）報導，寇克派屈克指出，「不僅是警局總部，所有地區都是如此。骯髒程度相當嚇人」。

她還說：「清潔團隊努力打掃那些不可能清乾淨的東西，值得獎勵。」

紐奧良這座美國南方城市擁有近40萬人口，以西班牙、法國前殖民地的獨特歷史而聞名，這些歷史至今仍影響著當地美食與文化。

多年來，紐奧良警方一直在推動要有新的總部大樓。

一位警員向「時代瑣聞報」說道，「這太可怕了…說實話，我認為它還沒從卡崔娜颶風（Hurricane Katrina ）恢復過來」，這名警員指的是2005年造成紐奧良市洪患的災難性颶風。（譯者：屈享平/核稿：陳彥鈞）1130315