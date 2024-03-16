金正恩父女巡農場 北韓官媒稱金朱愛「偉大領導人」

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（中央社首爾16日綜合外電報導）北韓官媒今天稱領導人金正恩之女金朱愛（Kim Ju-ae，音譯，又譯金主愛）為「偉大領導人」。分析家指出，這個尊稱一般只用於國家領導人，這暗示她身為金正恩潛在接班人的地位。

北韓中央通信社（KCNA）今天報導金正恩和金朱愛一起視察一座溫室農場，不論英文版或韓文版報導使用「偉大領導人」一詞時，都採用複數形式，顯示這個尊稱適用於金正恩父女。

英文版的報導說「偉大領導人（great persons of guidance）與（朝鮮勞動黨）黨內幹部、政府及軍方人員一起參觀這座農場」，並附上金正恩父女視察的照片。

法新社報導，分析家說，這是北韓官媒首度稱金正恩之女金朱愛為「偉大領導人」。平壤官媒從未提到金朱愛的名字，南韓情報機構則稱她為Ju-ae。

位於南韓的北韓大學院大學（University of North Korean Studies）教授梁茂進（Yang Moo-jin）告訴法新社：「這是首次將金朱愛升格為領導人的尊稱。」

南韓首爾世宗研究所（Sejong Institute）朝鮮半島策略中心主任鄭相昌（Cheong Seong Chang）說，北韓用語「領導」（hyangdo）通常專指平壤政權的「最高領袖或繼任者」。

鄭相昌說：「這種對金朱愛的個人崇拜程度，強烈暗示她將接替金正恩成為北韓下一任領導人。」（譯者：洪啟原/核稿：嚴思祺）1130316