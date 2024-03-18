印度海軍制伏索馬利亞海盜 救出17名船員

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（中央社記者林行健新德里18日專電）印度海軍近日在索馬利亞以東截停一艘去年12月遭海盜劫持的商船，成功制伏35名海盜並救出17名船員。

印度海軍昨晚在社群平台X貼出4段攻堅商船影片，並指出這凸顯印度海軍對於加強和平與穩定，以及阻止海盜在印度洋海域死灰復燃的承諾。

這些影片包括印度海軍發射警告彈、海盜使用船上人質作為人盾、印度直升機巡查商船、印度突擊隊員跳傘以及海盜在甲板投降等畫面等。

印度海軍發布新聞稿表示，攻堅行動發生於16日，部署於阿拉伯海的印度海軍軍艦加爾各答號（INS Kolkata），經過40多個小時持續高強度行動，成功救出去年12月就被索馬利亞海盜劫持的商船。

新聞稿指出，印度海軍在「海上安全行動」之下，分析監控情報追蹤到被劫持商船的行蹤，15日清晨在索馬利亞以東約260海里處成功攔截，並透過艦載無人機確認武裝海盜的存在。

然而，海盜擊落無人機並向印度海軍軍艦開火，迫使印度海軍依國際法做出回應，讓商船的控向及導航系統失去作用，停止航行。

經過談判與持續壓迫，船上35名海盜16日晚間投降並釋放船上17名船員；在確認適航性之後，商船將繼續把船上價值約100萬美元的3萬7800噸貨物，繼續運往印度。

由於海盜橫行，印度自2008年開始派遣軍艦在索馬利亞海域巡航。印度媒體報導，近來阿拉伯海到亞丁灣一帶海域情勢緊繃，印度海軍派出的軍艦也從平常的2艘增至12艘。（編輯：張芷瑄）1130318