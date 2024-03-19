美日提出安理會決議案 籲勿部署太空核武

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（中央社華盛頓18日綜合外電報導）美國和日本今天提出一項聯合國安全理事會決議案，強調各國應遵守「外太空條約」（Outer Space Treaty），禁止在太空部署核武；這項提案似乎是針對俄羅斯而來。

路透社報導，一名知情人士表示，美國認為俄羅斯正在開發一種太空反衛星核武，若引爆可能會擾亂軍事通訊、基於電話的乘車服務等，造成嚴重破壞。

俄羅斯是1967年「外太空條約」締約國，這項條約禁止「在環繞地球的軌道上放置任何攜帶核武或其它大規模殺傷性武器的物體」；俄羅斯也曾反對在太空部署核武。

俄羅斯國防部長也否認正在開發太空核武。「外太空條約」禁止在軌道上部署核武，然而並未禁止「開發」。

在路透社看到的決議案中，美日兩國呼籲受「外太空條約」約束的國家不要在太空部署此類武器，也不要開發。美國是唯一曾在戰爭中使用核武的國家，日本則是唯一曾遭核武攻擊的國家。

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美國共和黨籍聯邦眾議員特納（Michael Turner）今年2月14日發布一項模糊的聲明，警告「國家安全將受嚴重威脅」，之後就開始出現有關俄羅斯可能進展的報導。

關於美方認為俄國正在開發這種武器的最明確公開跡象，就是白宮發言人2月15日評論指稱特納的聲明與俄羅斯正在開發但尚未部署的太空反衛星武器有關，而這將違反「外太空條約」。（譯者：屈享平/核稿：曾依璇）1130319