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海灘被垃圾吞噬 印尼漁人悲從中來

2024/3/19 18:53
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（中央社印尼得魯克19日綜合外電報導）在印尼漁村得魯克（Teluk）居住40年的家庭主婦索利卡（Solikah）指著散落附近海灘上成堆的垃圾，不禁潸然淚下。

路透社報導，得魯克位在爪哇島最西端的萬丹省（Banten），擁有堪稱印尼最骯髒海灘之一。村民說，豪雨引發暴潮，把更多垃圾帶到岸邊。

現年58歲的索利卡說：「天氣無法預測。」

氣象機構預測，爪哇島今年乾季5、6月才開始，晚於往年，乾旱情況將會比較溫和。

費克里（Fikri Jufri）領導的團體專門幫忙清潔得魯克海灘，他說雨水已經導致垃圾堆積。

他說：「每年，雨和風都會把垃圾從海裡帶到岸邊。」費克里還說，河流每年把堆積如山的塑膠垃圾帶進大海，但潮汐又把它們帶回岸上。

餅乾盒、牙刷盒、泡麵袋，甚至涼鞋，經常散落海灘上，而村民就住在岸邊。

印尼是舉世最大塑膠垃圾來源國之一，這些垃圾到頭來都進入海洋。

一群年輕環保人士去年在得魯克收集到數以噸計垃圾的影片在社群媒體應用程式TikTok上瘋傳。

儘管有廢棄物問題，天氣的不可預測性影響生計讓當地漁民有苦難言。

現年33歲的賈亞迪（Jayadi）說，降雨期間漲潮使他無法出海捕魚。就在一家人準備下個月慶祝伊斯蘭教開齋節（Eid al-Fitr）之際，收入將會受到影響不禁令他悲從中來。

他說：「如果天氣繼續這樣下去，許多村民會因為買不起米而哭泣。去年這個時候海面比較平靜，所以我們可以捕到魚和魷魚。」（譯者：林沂鋒/核稿：何宏儒）1130319

#垃圾
#印尼
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