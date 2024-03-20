越南國家主席武文賞請辭 中央委員會：違反黨員規定

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（中央社記者陳家倫河內20日專電）越共中央今天下午召開會議，同意了國家主席武文賞的辭呈。根據越共中央檢查委員會報告，武文賞違反了一些黨員所不能做的規定。

網路媒體越南快訊（VnExpress）報導，越南共產黨中央委員會在今天下午的會議上按武文賞（Vo Van Thuong）個人意願，一致同意他辭去政治局委員、中央委員、國家主席、國防安全委員會主席職務。

根據越共中央辦公廳公報，越共中央委員會評價，武文賞是越南黨和國家重要領導人，受過基礎培訓，一路從基層做起，擔任黨和國家許多重要的領導職務。

然而，根據越共中央檢查委員會與相關單位的報告，武文賞違反了一些黨員所不能做的規定，也違反了為幹部、黨員樹立榜樣的責任規定。

公報指出：「武文賞的違規和缺失已經造成負面輿論、影響黨、國家和個人的聲譽。武文賞清楚地認識到自己對黨、國家、人民的責任，因此提出辭去與退出各項職務。」

報導指出，越南國會明天將召開會議，決定國家主席的職位。

今年53歲的武文賞在2023年3月2日出任國家主席，接替前任阮春福（Nguyen Xuan Phuc）留下的遺缺。阮春福當時因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間的一連串貪腐案負起政治責任自請辭職退休。

越南公安部近來陸續逮捕一些被指控受賄的官員，武文賞兩名舊部包括前任和現任廣義省（Quang Ngai）省長高科（Cao Khoa）、鄧文明（Dang Van Minh）陸續落網，貪腐事件發生在2011年至2014年武文賞任廣義省委書記期間。

外界一般將武文賞視為越共總書記阮富仲（Nguyen Phu Trong）親信，更是年近8旬的阮富仲所屬意的接班人。（編輯：高照芬）1130320