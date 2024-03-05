越南最大金融詐欺案開庭 女富豪涉詐貸近4千億受審

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社河內5日綜合外電報導）越南有史以來最大金融詐欺案今天開庭，越南女富豪張美蘭在內近90名被告涉嫌一宗約120億美元詐貸案，當中有些人恐被判處死刑。

路透社報導，胡志明市人民法院今天開庭審理預計將持續至4月底，這是越南當局反貪行動的一部分，執政的越南共產黨總書記阮富仲（Nguyen Phu Trong）多年來矢言要剷除腐敗，但迄今尚未取得任何實質成果。

越南近幾個月來的打貪行動已知有多位知名人士被捕，以及前國家主席在內等多名高層官員請辭，但根據官方媒體報導，房地產開發商萬盛發控股集團（Van Thinh Phat Holdings Group）董事長張美蘭（Truong My Lan）案開庭審理，預計將傳喚數千人，大約200名律師參與訴訟。

根據調查人員表示，房地產大亨張美蘭及其同夥被控從越南資產最大的銀行西貢商業銀行（Saigon Joint Stock Commercial Bank）挪用304兆越南盾（約新台幣3873億元），張美蘭透過數十名代理人實際控制這家銀行。

張美蘭的委任律師婉拒評論。

一旦罪名成立，恐將成為亞洲最大金融詐欺案之一。馬來西亞主權財富基金一馬發展公司（1MDB）的貪汙案僅涉及約45億美元（新台幣1421億元）。

女富豪張美蘭案開庭新聞盤踞越南官媒版面顯著位置，從媒體上的照片和影片可以看到張美蘭與其他被告在法庭上遭數十名員警圍繞的畫面。

根據公共調查人員，2018年初到2022年10月期間，張美蘭透過空殼公司非法貸款，侵占大量資金。

根據調查人員的說法，張美蘭旗下房地產公司萬盛發控股集團發行的債券持有人也損失了12億美元。

張美蘭多年來一直是越南金融界的核心人物，她於2011年在一項與中央銀行協調的行動中，主導西貢商業銀行與其他兩家銀行合併，以挽救陷入困境的銀行。

除被控貪汙罪名外，張美蘭還被控行賄和違反銀行業法規。一旦罪名成立，張美蘭恐有被判處死刑的風險。

其他被告包括張美蘭的中國籍丈夫與15名央行官員，當中包括1名被控收受價值520萬美元賄款的高級督察人員。（譯者：林沂鋒/核稿：劉淑琴）1130305