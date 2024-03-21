趙小蘭胞妹趙安吉驗屍報告出爐 死前酒精濃度超標

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（中央社德州詹森市20日綜合外電報導）根據今天發布的執法報告，台裔美國前運輸部長趙小蘭的胞妹、福茂集團董事長兼執行長趙安吉（Angela Chao）上個月在德州酒後駕車，墜入池塘溺斃。

美聯社報導，德州布蘭科郡（Blanco County）警長辦公室調查結果指出，趙安吉身亡是個「不幸的事故」，她的血液酒精濃度幾乎是德州法定上限的3倍。

趙安吉2月10日晚間在奧斯汀（Austin）以西的詹森市（Johnson City）附近一座農場，與一大群朋友共進晚餐後溺水身亡，享年50歲。根據報告，趙安吉在倒車時不慎掉入旅館附近的池塘，她的朋友和員警試圖把她從特斯拉（Tesla）拉出來。

其中一名友人告訴警方，趙安吉在晚上11時42分打電話給她，說車子掉進水裡，她被困在裡面。在車子慢慢下沉的過程中，兩人通話持續8分鐘。

根據報告，趙安吉當時告訴友人水位逐漸升高，她快要死了，說完「我愛你」後向友人道別。

報告指出，她的朋友們隨後趕來，有人游向汽車，還有人划皮艇進入池塘試圖營救。晚上11時55分，還有人撥打911求救，並維持通話11分鐘。

根據報告，當執法人員和消防員抵達時，他們下水並試圖進入車內。他們打破駕駛座車窗，一名員警四處摸索並找到趙安吉的手。

急救人員將她從車內拉出來並帶到岸上進行急救，但徒勞無功。2月11日凌晨1時40分，趙安吉宣告死亡。

根據報告，經過毒理學測試，趙安吉的血液酒精濃度為每100毫升0.233克，高於德州0.08克的法定上限。（譯者：陳昱婷/核稿：李佩珊）1130321