無視中國阻撓 維權人士在UN人權理事會悼念曹順利

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（中央社日內瓦22日綜合外電報導）中國今天試圖阻撓維權人士在聯合國人權理事會發表針對已故異議人士曹順利的聲明，但西方各國捍衛發言權，維權人士得以順利發言悼念曹順利。

多名聯合國人權專家本月14日共同發表聲明稱，從2008年12月起，一些人權維護者倡議並要求參與編寫中國為2009年和2013年聯合國人權理事會普遍定期審議所提交的國家人權報告，曹順利就是這些人權維護者的一員。

聲明指出，曹順利2013年9月14日在北京首都國際機場被捕，當時她正試圖飛往日內瓦參加一場非政府組織活動，這場活動於聯合國人權理事會（United Nations Human Rights Council）召開會議期間舉行，旨在探討非政府組織與聯合國人權機制的合作。

聲明還提到，據信曹順利被拘禁時遭受酷刑、虐待，以及當局未能提供及時和充分的醫療服務，她的健康狀況嚴重惡化，直至2014年2月19日，曹順利才被送醫救治，同年3月14日，她在醫院去世，享年53歲。

中國今天則於聯合國人權理事會，以程序規則反對一份代表數十個人權組織悼念曹順利的聲明。

一名未透露身分的中國維權人士說：「曹順利的勇氣激勵了全球維權人士。」

這位維權人士代表37個非政府組織發言，包括國際特赦組織（Amnesty International）、人權觀察（Human Rights Watch）和國際人權服務社（International Service for Human Rights），她短暫為曹順利默哀。

中國代表隨後要求發言，批評非政府組織人士利用發言時間「默哀並挑起對抗」，並請求人權理事會主席停止她的干擾。

但歐盟、美國、加拿大和英國一起捍衛了非政府組織的發言權。

聯合國人權理事會主席茲尼貝爾（Omar Zniber）則說，程序規則需要釐清，最終仍允許這名非政府組織人士完成發言。

她繼續說：「親愛的曹大姐，安息吧，黑夜的盡頭會有光明。」全場響起熱烈的掌聲。（譯者：林沂鋒/核稿：陳彥鈞）1130322