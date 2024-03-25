戰火肆虐 加薩天主教徒於聖枝主日祈求和平

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（中央社加薩市24日綜合外電報導）天主教徒在聖枝主日（Palm Sunday）列隊緩緩走過加薩（Gaza）唯一一座天主教堂的石牆，在戰火持續肆虐之際，聚在一起為和平祈禱。

法新社報導，聖家堂（Holy Family Church）寧靜的庭院裡擠滿數十名兒童和老人，掩蓋了教堂門外加薩市正在發生的人道危機。

在教堂內，信徒們排列在用棕櫚葉裝飾的木製長椅前，參加代表復活節週開始的儀式。

一名年輕人穿著長及腳踝的紅色長袍在講壇上說：「我們慶祝聖枝主日，是為我們和整個世界帶來希望、善良與和平的機會…為了復原我們的心，讓它們充滿愛、奉獻與和平。」

前排神情嚴肅的輔祭安靜地聽著，其他數排則坐滿經歷數月戰爭後面色憔悴的教區居民。

這座位於加薩北部的教堂距離西法醫院（Al-Shifa Hospital）一帶只有很短的車程。以色列軍隊和巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）分子曾在西法醫院附近激烈戰鬥。

最近一項由聯合國支持的評估報告指出，除非採取緊急行動，否則加薩北部將在5月陷入饑荒。

聯合國估計，這個地區仍有約30萬人需要緊急糧食援助，當地激烈的戰鬥使援助變得特別困難。

聖家堂修女沙雷（Nabila Saleh）告訴法新社：「我們今年沒有心思慶祝…我們的確做了裝飾，但我們感受不到往年的喜樂。」

法新社根據以色列官方數據統計，去年10月7日哈瑪斯史無前例地襲擊以色列，造成以色列約1160人死亡，其中大部分是平民。

加薩衛生部則說，在近6個月的戰爭中，加薩死亡總數來到3萬2226人，其中大多數是婦女和兒童。（譯者：林沂鋒/核稿：曾依璇）1130325