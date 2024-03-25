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印度歡慶荷麗節 民眾打破種姓互灑彩粉

2024/3/25 17:25（3/25 17:36 更新）
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印度25日歡渡荷麗節（Holi），民眾不分種姓互灑彩粉狂歡。圖為德里一座村莊內，年輕人歡樂過節。中央社記者林行健新德里攝 113年3月25日
印度25日歡渡荷麗節（Holi），民眾不分種姓互灑彩粉狂歡。圖為德里一座村莊內，年輕人歡樂過節。中央社記者林行健新德里攝 113年3月25日
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（中央社記者林行健新德里25日專電）印度今天歡渡荷麗節（Holi），民眾不分種姓互灑彩粉狂歡，印度總統慕爾穆也發布賀節訊息稱，各種色彩象徵印度的多樣性，期盼印度人民能齊心合力，為國家發展同奮鬥。

荷麗節又稱色彩節或灑紅節，是印度教曆法一年最後一個月的望日，也是僅次於排燈節的宗教節日，慶祝春天到來、祈禱榖物豐收，同時包含創造、復始、希望和喜悅等意義。

今年的荷麗節換算為陽曆是在3月25日，民眾不分種姓與階級，相互潑灑彩粉或噴水慶祝。

慕爾穆（Draupadi Murmu）昨晚發布訊息，向國內外印度人祝賀荷麗節快樂。

她說，荷麗節的繽紛色彩象徵印度的多樣性，節日本身提倡互愛、團結以及人與人之間的情誼，「願這個色彩之節為每個人的生活帶來幸福，激勵大家以新的熱情來為國家建設而努力。」

另一方面，中華民國駐印度代表處也在社群平台X貼出賀節圖卡，繪有印度與中華民國的國旗，並寫道，「祝所有印度朋友荷麗節快樂，願您的這一天被充滿活力的色彩、歡樂和愛所填滿。」

關於荷麗節，印度存在多種版本的傳說，其中之一是神祇「黑天」（Krishna）在凡間時，愛慕鄰村女孩羅陀（Radha），但黑天膚色黝黑，而羅陀皮膚白皙，黑天於是在母親的提議下向羅陀的臉上塗色，演變成灑彩粉或抹彩粉的習俗。

荷麗節的前1天則被稱為「小荷麗節」（Chhoti Holi）或「荷麗卡焚燒節」（Holika Dahan），各村莊、城鎮的廣場會立起象徵女修羅荷麗卡（Holika）的柴堆或人偶，最後再放火燒掉，而民眾則圍著熊熊繞圈，慶祝邪不勝正。（編輯：高照芬）1130325

印度24日歡渡「小荷麗節」（Chhoti Holi），民眾升起篝火燒掉女修羅荷麗卡（Holika）的人偶，象徵邪不勝正。中央社記者林行健新德里攝 113年3月25日
印度24日歡渡「小荷麗節」（Chhoti Holi），民眾升起篝火燒掉女修羅荷麗卡（Holika）的人偶，象徵邪不勝正。中央社記者林行健新德里攝 113年3月25日
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