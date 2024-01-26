印度慶共和國日慶典 聚焦發展與民主

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（中央社記者林行健新德里26日專電）印度中央政府今天慶祝第75屆共和國日，躋身已開發國家的願景、作為「民主之母」的自我期許，以及女性對國家發展的貢獻，是今年慶典的主題。

共和國日是紀念現行印度憲法於1950年1月26日生效的日子，地位相當於國慶日，印度在這一天完成從自治政府過渡到獨立共和國的進程，印度政府循例在新德里印度門前方的「盡責大道」（Kartavya Path）舉辦閱兵與遊行活動。

印度女總統慕爾穆（Draupadi Murmu）昨晚在全國致詞中，回顧了印度過去一年來取得的成就，包括成功辦理20國集團（G20）峰會、國會通過《婦女保障席次法案》以及登陸器成功降落月球南極等。

有關世界多處發生的衝突，慕爾穆分享了印度的古老智慧，也就是「敵意在任何時候都無法透過敵意來平息」，盼衝突方以理性的角度尋找解決之道。

總理莫迪（Narendra Modi）則在社群平台X發文，向全印度民眾致以共和國日的祝福。

共和國日慶典主題為「發展印度」（Viksit Bharat）與「印度：民主之母」（harat: Loktantra ki Matruka），向外界呈現印度盼在2047年建國百年時躋身已開發國家的願景，以及凸顯印度在孕育民主時所扮演的角色。

另外，今年的慶典也強調「女性力量」（Nari Shakti），展現印度女性對社會發展與國家安全所作的貢獻。

現場展示了將近1900條由印度女性以傳統手工紡織而成的紗麗，每條沙麗上附有行動條碼，賓客掃描後可以看到這條紗麗的簡介，而閱兵與遊行也由112位女性傳統演奏家開場，穿插多支來自海陸空軍、警隊的女性隊伍。

參與閱兵與遊行的隊伍還包括騎兵隊、沙漠駱駝隊、女兵重型機車特技隊以及各省展示獨特文化的花車等。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）受邀擔任今年共和國日慶典主賓，印法兩國空軍的飆風（Rafale）戰機飛越印度門上空，彰顯印度與法國之間的特別友誼與夥伴關係。

去年法國國慶日，印度總理莫迪（Narendra Modi）同樣被法國奉為主賓。

大約7萬7000名貴賓及一般民眾到現場觀看了共和國日慶典，中華民國駐印度代表處今天也在網路發出圖文，強調台灣與印度都是充滿活力的民主國家，祝賀印度友人共和國日快樂。（編輯：高照芬）1130126