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斯里蘭卡為獲IMF紓困金 總理赴中國爭取債務重組

2024/3/26 21:47
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（中央社可倫坡26日綜合外電報導）南亞島國斯里蘭卡為了能繼續獲得國際貨幣基金（IMF）提供的紓困金，總理丁尼希．古納瓦德納親赴最大雙邊貸款債權國中國，尋求爭取到至關重要的債務重組。

法新社報導，兼任政府發言人的斯里蘭卡交通部長班杜拉．古納瓦德納（Bandula Gunawardana）表示，丁尼希．古納瓦德納（Dinesh Gunawardena）人在北京。他告訴媒體記者：「我們已來到重組外債的最後階段，總理為了這個目的前往中國。」

斯里蘭卡中央銀行今天也說，斯里蘭卡已接近完成其雙邊貸款和外幣公債的債務重組。央行總裁威拉辛格（Nandalal Weerasinghe）指出，若要繼續取得IMF的4年29億美元紓困方案撥款，斯里蘭卡必須在今年6月底前達成上述兩種債務的重組協議。

斯里蘭卡2022年4月爆發460億美元外債違約，其後獲得IMF同意援助，首批3億3000萬美元紓困金已於去年3月撥發。但IMF也已要求斯里蘭卡加速與債權人協商，以確保債務可長久負擔。

斯里蘭卡央行今天還鑒於去年第2季以來國家經濟反彈，宣布降息2碼，基準放款利率由10%降至9.5%；存款利率也調降50個基點至8.5%，是4個月來首次下調。

斯里蘭卡央行指出，去年下半年的經濟成長使得全年經濟萎縮幅度控制在2.3%，較2022年全年經濟萎縮7.3%大為改善。（譯者：張正芊/核稿：陳正健）1130326

#IMF
#中國
#紓困
#斯里蘭卡
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