紐約市鼠輩橫行 當局發起「垃圾革命」救市容

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（中央社紐約31日綜合外電報導）美國紐約市最出名的莫過於黃色計程車、披薩、百老匯霓虹燈及老鼠，人行道上黑色垃圾袋堆積如山，數以百萬計的鼠輩得以大快朵頤，但當局將展開行動盼使不衛生的景象走入歷史。

法新社報導，紐約市當局為整頓市容發起「垃圾革命」，從今年3月起，逾20萬間販賣食物的商家都得使用附蓋垃圾桶來貯存垃圾，到2026年底前，住宅也會被要求使用這種垃圾桶。

由於推出新垃圾桶，紐約市最終將減少大約15萬個停車位的空間，但支持人士說，市容改善可能有助於消除抗議聲浪。

紐約市哈林區（Harlem）居民詹姆士（Ron James）表示：「我看到變化…我晚上為了閃避人行道上的老鼠，常常得走到馬路上…現在我幾乎沒看到街上有老鼠。」

紐約市人口大約850萬，每年還有數以百萬計的觀光客造訪當地。根據紐約市議會的數據，紐約市居民與遊客一天製造的垃圾量約2000萬噸。

紐約市議會指出，假如把一天的袋裝垃圾排成一直線，長度可達43公里，可繞曼哈頓島（Manhattan Island）一圈還有剩。（譯者：楊昭彥/核稿：陳彥鈞）1130331