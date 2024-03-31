俄國防部：已打擊烏克蘭能源基礎建設及天然氣設施

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（中央社莫斯科31日綜合外電報導）俄羅斯國防部今天表示，俄國空軍對烏克蘭境內的能源基礎建設和天然氣工業等目標發動大規模攻擊。

路透社報導，俄國國防部稱，空軍攻擊時利用「精準長程機載武器」和無人機。

俄國國防部說：「參與武器、設備和彈藥製造及維修的軍工企業營運因為這次攻擊而中斷。已達成所有襲擊目的，指定目標皆被擊中。」

俄國1週多來大幅加強針對烏克蘭能源設施的空襲行動，不僅造成重大損失，還讓烏克蘭人擔心再次陷入俄國全面入侵後第1個冬天的停電情況。

烏克蘭最大民營能源公司DTEK昨天表示，其6座發電廠中有5座受損或遭摧毀，導致他們失去80%發電能力，修復工作可能需要長達18個月。（譯者：王嘉語/核稿：嚴思祺）1130331