瑞士：直接民主典範2 / 承襲瑞士古老機制 格拉魯斯16歲公民投票權獨步全國

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瑞士堪稱直接民主制度模範生，1848年舉行首次全國性公民投票以來，至今每年舉辦3至4次公投，從戰機採購到城鎮環境整治，各類議題無所不包。青年參與政治也是獨特亮點，公投年齡由20歲降至18歲已有多年歷史，甚至有地方將投票年齡降至16歲，全國各地還有青年議會推廣年輕人參政。究竟瑞士能帶給台灣什麼啟示？

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（中央社記者鄧佩儒台北1日電）2022年底，台灣未通過「18歲公民權」修憲複決公投，放寬青年選舉投票權成了未竟之志。反觀同為民主國家的瑞士，落實18歲公民權已有30多年，儘管國會今年稍早撤除將投票年齡進一步下修至16歲的提案，但格拉魯斯邦早在2007年就將投票年齡降到16歲，開了瑞士各邦先例。

瑞士聯邦由26個邦組成，其中位於東部的格拉魯斯邦（Glarus）人口僅約4萬500人，雖是人口最少的邦之一，但特別的是，格拉魯斯在2007年將地方層級選舉及公投的投票年齡門檻進一步調降至16歲，時至今日仍獨步全國。

瑞士由26個邦組成，現今的政治體制可回溯至1848年聯邦政府成立，其憲法開宗明義寫道「惟有行使自由才能保證自由」，確立了直接民主制度170多年來的穩健發展。這個總面積約4萬平方公里、人口約890萬的歐洲小國，每年舉辦3到4次的全國及地方層級公投。圖為瑞士首都伯恩市的大教堂。中央社記者徐肇昌攝 113年4月1日

16歲公民投票權

當時，擴大青年政治參與權的議題在格拉魯斯引發正反雙方激辯，有人提案將投票年齡上調至19歲，被選舉年齡提高至20歲；支持下修投票及被選舉年齡的倡議人士，則主張年輕人在公共事務上應有發言權，因為相關決定對他們的未來影響深遠。

到了2007年5月6日決戰時刻，當地選民冒雨進行一場地方層級的投票，最終以些微之差通過將投票年齡門檻下修至16歲的提案，被選舉年齡門檻仍維持18歲。

談及這項創舉，格拉魯斯市最年輕的市政委員克瑞斯（Eva－Maria Kreis）近日接受中央社記者專訪時表示，降低公民投票年齡是一個「非常進步的決定」，「民主應該盡可能地容納更多人」。

然而，就在克瑞斯受訪前一天，瑞士國民議會（National Council）才以106票對84票，決議終止一項將全國性公投及選舉的投票年齡一律改為16歲的提案，與她這番話形成強烈反差。

瑞士格拉魯斯市最年輕的市政委員克瑞斯（Eva-Maria Kreis）年僅25歲，負責森林及農業資源利用及保育事務。中央社記者徐肇昌攝 113年4月1日

公民投票是一種參與公共事務、彰顯公民意識的方法，而瑞士是世界上公投最頻繁的國家之一。由於大多數選民皆已完成通訊投票，僅有少數選民在3月3日前往瑞士首都伯恩市的一間投票所投票。中央社記者徐肇昌攝 113年4月1日

全面下修公民投票年齡正反意見兩極

台灣在2018年將公投的投票年齡門檻下修至18歲，但選舉年齡至今仍限制在20歲。與台灣不同的是，瑞士並未區分公投及選舉投票年齡，只有一種「投票年齡」，且早在1991年就將公民投票年齡門檻從20歲調降至18歲。

近幾年來，瑞士國會多次針對進一步降低投票年齡進行討論。國民議會2月28日這項投票結果，影響約13萬名16至17歲的青年族群。

有人贊成擴大青年政治參與權，也有人持反對意見。保守右翼瑞士人民黨（SVP）國會議員馬契西（Piero Marchesi）直言，把投票年齡降至16歲，「將與瑞士公民18歲享有民事和刑事權責的法律相抵觸」。

身為青年政治人物的克瑞斯坦言對此感到「非常失望」。一些反對降低投票年齡的人堅稱16、17歲「太年輕」，不夠成熟也不懂政治，但就她看來，「很老的人也有同樣問題」，他們許多人不懂甚至不在乎政治，只是不斷把票投給同一批人。

2年前當選市議員、現年26歲的克瑞斯指出，降低投票年齡有助增加年輕人政治參與度；並非所有年輕人都對政治冷感，很多時候只是缺乏參與機會。

「民主就是分享權力」，前格拉魯斯地方議員祖勒（Christoph Zürrer）抱持相同觀點。在當地擔任公民教師多年的祖勒說，班上學生大多是16歲左右的青年，就他觀察，他們其實對瑞士政治及民主發展「相當了解」。

瑞士民主基金會（Swiss Democracy Foundation）理事長波斯哈德（Stefanie Bosshard）也贊同下修16歲公民投票權。她說，從教育角度看來，若能加強學校的民主教育，並賦予16歲青年投票權，社會上就有更多年輕人的聲音。

克瑞斯回憶，格拉魯斯通過16歲投票權提案那年她才8歲，學校還特別為了這項變革增設一門課程，幫助學生提早了解、熟悉各項投票權益。

「從16歲開始，我每次都會去投票，從沒例外」，克瑞斯說，她本以為這是稀鬆平常的事，但直到大學時遇到來自不同地區的同學，才發現原來16歲公民投票權並非常態，「我是特例，因為我來自格拉魯斯」。

瑞士前格拉魯斯地方議員祖勒（Christoph Zürrer）在當地擔任公民教師多年，受訪時表示班上學生大多是16歲左右的青年，就他觀察，他們其實對瑞士政治及民主發展「相當了解」。中央社記者徐肇昌攝 113年4月1日

「瑞士以其民主為傲...我們是最古老的民主國家之一，也可能是最古老的直接民主國家」，瑞士民主基金會（Swiss Democracy Foundation）理事長波斯哈德（Stefanie Bosshard）日前接受中央社專訪時，言談間洋溢著瑞士人的自信。中央社記者徐肇昌攝 113年4月1日

格拉魯斯襲自古老機制的創舉

有趣的是，回顧歷史發展，格拉魯斯之所以如此「前衛」，其實歸功於瑞士百年民主體制的「古老」機制，也就是「邦民大會」（Landsgemeinde）。這是歷史最悠久的直接民主形式之一。

如今在瑞士仍保存「邦民大會」機制的地區僅剩格拉魯斯及內羅得亞本塞（Appenzell Innerrhoden）這2個邦。在格拉魯斯，「邦民大會」固定於每年5月的第一個週日舉行，擁有投票權的公民皆可參與，並針對各項公共事務提案或對他人的提案發表看法。

在「邦民大會」上，格拉魯斯公民針對各項邦內法律及財政預算提案「投票」，但有別於目前普遍的投票方式，「邦民大會」投票程序並非選民在選票上蓋章後投進票箱，而是每個人在廣場上手舉一張有顏色的投票單，現地直接舉手表決。

不過，祖勒指出，「邦民大會」與會人數通常不多，每年平均6000人，約占格拉魯斯總人口的14%。

青年議會促進青年政治參與

在國會拒絕進一步降低投票年齡門檻後，瑞士青年議會聯盟（Umbrella Association of Swiss Youth Parliaments DSJ）代表因奇奇（Aline Incici）受訪直指，如今瑞士國會年輕人占比少得可憐，「青年願景在（國會）決策過程中難以被重視」。

根據瑞士官方統計，18歲至30歲人口占全國總人口15%，但目前國會30歲以下的議員占比卻不到3%，反觀41歲至50歲及51歲至60歲人口比例雖不到15%，但這兩個年齡層的國會議員占比卻都在30%以上。

為了推動青年參與政治事務並培養青年從政者，瑞士各地都有地方層級的青年議會，數量約為90個。因奇奇強調，推動青年政治參與非常重要，「如果年輕人不參與，他們就無法形塑自己的未來」。（編輯：侯姿瑩）1130401