瑞士：直接民主典範4 / 瑞士青年議會遍布各地 鎖定年輕議題孕育青年從政

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瑞士堪稱直接民主制度模範生，1848年舉行首次全國性公民投票以來，至今每年舉辦3至4次公投，從戰機採購到城鎮環境整治，各類議題無所不包。青年參與政治也是獨特亮點，公投年齡由20歲降至18歲已有多年歷史，甚至有地方將投票年齡降至16歲，全國各地還有青年議會推廣年輕人參政。究竟瑞士能帶給台灣什麼啟示？

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（中央社記者鄧佩儒台北1日電）瑞士以直接民主聞名全球，投票年齡由20歲降至18歲已有30多年歷史，還有近百個青年議會遍布各地，預備青少年行使公民權並促進政治參與。直到今日，瑞士不乏20多歲年輕人在政壇占有一席之地的例子，25歲就當選國會議員的西爾伯施密特即是其一。

現年30歲的西爾伯施密特（Andri Silberschmidt）2019年以25歲之姿代表瑞士自民黨・自由黨（FDP． The Liberals）角逐國民議會（National Council）席次，成功當選，成為該議會史上最年輕的議員。他在2023年順利連任，目前還擔任所屬政黨的副主席。

20多歲就踏入政壇的還有來自瑞士東部格拉魯斯市的克瑞斯（Eva－Maria Kreis）。靠近阿爾卑斯山脈的格拉魯斯隨處可見皚皚白雪覆蓋壯麗山脈的美景，年僅25歲的克瑞斯作為該地區有史以來最年輕的市政委員之一，負責森林、農業資源利用及保育事務。

「更多青年參與政治，就會為瑞士帶來更多可能性」，瑞士青年議會聯盟代表因奇奇（Aline Incici）日前接受中央社專訪直言，「如果他們不參與其中，就無法塑造他們想要的生活及未來」。

瑞士青年議會聯盟（Umbrella Association of Swiss Youth Parliaments DSJ）代表因奇奇（Aline Incici）日前接受中央社專訪。中央社記者徐肇昌攝 113年4月1日

格拉魯斯市最年輕的市政委員克瑞斯（Eva-Maria Kreis）2月29日接受中央社記者專訪。中央社記者徐肇昌攝 113年4月1日

青年議會促年輕人參與公共事務

「青年議會」（youth parliament）在瑞士蓬勃發展，各地約有90個青年議會，開放12歲至30歲之間的青少年加入，每個組織規模運作不盡相同，其中56個議會屬於瑞士青年議會聯盟（Umbrella Association of Swiss Youth Parliaments DSJ）成員。儘管大部分青年議會熱衷政治事務，仍有些青年議會不談政治，較像是舉辦電影欣賞等娛樂活動的社團組織。

雖稱為青年議會，但因奇奇解釋，這些組織並非「模擬議會」，沒有青年議員或代表，主要訴求在於推廣青年參與公共事務。

加入青年議會不僅讓當地青少年有機會學到學校沒教的事，還能遇到其他對政治感興趣的同道中人，有參與者受訪表示，「這是很好的起點，有助日後加入青年政黨」，也有人說，過去10、20年來，「我們已證明了青年議會中的年輕人有動力參與市政計畫」。

因奇奇指出，青年發揮實質影響力的例子，包括西北城市克尼茨（Köniz）的青年議會成功促使當地議會通過一項動議，擴大夜班公車連結至其他市鎮。在沃邦（Vaud）的格朗（Gland）市還有一項機制，要求制定任何影響年輕人的政策前，必須先諮詢當地青年議會。

而因奇奇所處的瑞士青年議會聯盟，多年來致力推動青年參與政治事務、培養青年從政者，並與其他歐洲國家的青年議會交流。另外還推出專攻年輕族群的政治議題與時事資訊平台easyvote。

強化公民教育

「瑞士以其民主為傲...我們是最古老的民主國家之一，也可能是最古老的直接民主國家」，瑞士民主基金會（Swiss Democracy Foundation）理事長波斯哈德（Stefanie Bosshard）日前接受中央社專訪時，言談間洋溢著瑞士人的自信。中央社記者徐肇昌攝 113年4月1日

在推動公民教育改革方面，因奇奇表示，青年議會聯盟正與國會議員討論如何強化瑞士的教育系統。瑞士只有軍事、醫療公衛等特定議題由聯邦政府處理，教育政策並非由國家統一，而是每個邦都有自己的規則。

這樣一來，有些地區的公民教育相當完善，有些地區卻明顯不足，因此，聯盟希望推動全國統一的公民教育課綱。

瑞士民主基金會（Swiss Democracy Foundation）理事長波斯哈德（Stefanie Bosshard）同樣強調公民教育對民主的重要性，「若想建立強韌的民主社會，需要思考如何將這些價值觀傳遞給年輕一代」。

過去也曾擔任青年議會聯盟理事長的波斯哈德觀察，有些學校老師會特地帶學生參訪聯邦宮（國會大樓），培養學生對政治事務的興趣。

年輕國會議員少 青年願景恐難實現

根據青年議會聯盟2023年一項問卷調查，近半數15至25歲的瑞士青年對國內政治感興趣，這與過去10年的調查結果相差不遠，但實際上，瑞士卻面臨年輕國會議員比例過低的問題。因奇奇指出，目前瑞士年輕國會議員的比例相當少，「青年願景在（國會）決策過程中難以被重視」。

根據瑞士官方統計，18歲至30歲人口占全國總人口15%，但目前國會30歲以下的議員占比卻不到3%，反觀41歲至50歲及51歲至60歲人口比例雖不到15%，但這兩個年齡層的國會議員占比卻雙雙超過30%。

身為年輕國會議員代表人物之一，西爾伯施密特也對此感到擔憂。儘管他時常透過社群媒體分享工作內容，盼讓年輕人了解政治能帶來的改變，無奈追蹤者及支持者多半都比自己年長許多，令他不禁大嘆「要激勵年輕人非常困難」。

他坦言，年輕人普遍想法是先要確保有穩定收入，才會花時間在別的地方，「這是我無法改變的事情」。他只能盡力鼓勵青年多多關心政治事務，幫助他們意識到生活中的大小事其實都受政治牽動。

他總是告訴到國會參訪的學生：「你們不必真正參與政治，但希望你們對重要議題有自己的見解並去投票。如果有做到這樣，我就很開心了。」（編輯：侯姿瑩）1130401