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秘魯總統名錶未申報遭調查 檢方要求呈交勞力士

2024/4/1 22:45
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（中央社利馬31日綜合外電報導）秘魯當局展開貪腐調查，對總統博魯阿爾特（Dina Boluarte）寓所拂曉突襲搜查，檢方今天要求她呈交自己擁有的勞力士手錶。

法新社報導，61歲的博魯阿爾特遭疑在政府任職期間非法致富，並且未申報多只名貴手錶。博魯阿爾特2022年上台後被發現佩戴名貴手錶。

檢方辦公室表示，總統已被正式要求在4月5日提出宣誓聲明時，呈交這些勞力士手錶。

檢方辦公室發表聲明說，當局昨天拂曉突襲行動中未發現這些名錶。而在電視台的影片中可以看到探員破門而入的驚人畫面。

檢方表示有尋獲調查相關其他物品。當地媒體表示，搜查到的文件顯示其中一只手錶的取得時間。

但博魯阿爾特的委任律師卡斯塔尼達（Mateo Castaneda）昨天告訴媒體，警方在行動中發現部分手錶。

卡斯塔尼達告訴RPP電台：「他們沒帶走，但是有拍照紀錄。大約10只錶，有些錶不錯，但我不確定是否是勞力士。」

因應被傳喚，博魯阿爾特今天要求立即提供宣誓聲明，盡早釐清調查中的事實，而不是預計的4月5日。

她未證實是否會依照檢方要求，呈交勞力士手錶。

博魯阿爾特曾經表示，這些手錶是她自18歲起辛勤工作的成果。

根據秘魯憲法，博魯阿爾特若因此案遭起訴，必須等到2026年她卸任或遭彈劾後，始能開庭審理。

國會可能會罷黜博魯阿爾特，但彈劾總統有待掌控國會的右傾團體與其左翼對手合作，不過這點不太可能。這些右傾團體是博魯阿爾特的主要支持者。（譯者：劉淑琴/核稿：楊昭彥）1130401

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