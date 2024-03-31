更多編輯台推薦新聞：
中央社赴南海直擊中菲對峙 中國海警擋鏡頭反拍媒體
國際

中央社赴南海直擊中菲對峙 中國海警擋鏡頭反拍媒體

蘇建文在大巨蛋告別33年裁判生涯 感性喊「最後一個判決差點掉淚」
運動

蘇建文在大巨蛋告別33年裁判生涯 感性喊「最後一個判決差點掉淚」

米酵菌酸攻擊細胞粒線體致死率高 留意這些事免恐慌
生活

米酵菌酸攻擊細胞粒線體致死率高 留意這些事免恐慌

圖輯／紅球計畫移展台南永樂市場 遊客饕客擠爆搶拍
文化

圖輯／紅球計畫移展台南永樂市場 遊客饕客擠爆搶拍

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

名錶未申報疑涉貪遭搜索 秘魯總統猛批檢警行動

2024/3/31 17:22
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社秘魯首都利馬30日綜合外電報導）秘魯當局調查貪腐，突襲式地搜查總統博魯阿爾特（Dina Boluarte）的辦公室及寓所，要尋找她公開佩戴、疑似未公開申報的名貴勞力士手錶，此舉遭博魯阿爾特猛烈的抨擊。

數週前傳出，博魯阿爾特遭疑在政府任職期間，是否有非法致富的情形，於是有了這個戲劇性的行動。電視畫面顯示，行動人員撬開博魯阿爾特住家大門。

博魯阿爾特2022年12月掌權，至今仍十分不受歡迎。她並未解釋是如何獲得那些勞力士（Rolex）名錶，僅表示那是辛勤工作的成果。

在調查人員突襲其住家時，博魯阿爾特於總統府向全國發表談話時說：「今天早上採取的舉措是武斷、不符比例原則、而且濫用權力。」

博魯阿爾特的律師表示，警方在她的辦公室發現了那些手錶。

律師卡斯塔內達（Mateo Castaneda）告訴廣播電台RPP：「他們沒有拿走那些錶，只是記錄並拍照。一共有約10只手錶，其中有些不錯，但我不能說是不是勞力士。」

博魯阿爾特已表示，在她4月5日向檢方提出宣誓聲明前，不會公開談論此事。

新聞節目La Encerrona本月揭露博魯阿爾特在前總統卡斯蒂約（Pedro Castillo）政府擔任副總統、2021年擔任發展部長期間於公開場合佩戴豪華名錶，引發關注，當局展開了調查。

今天的搜查行動由警方和檢察官辦公室聯手進行，並由電視頻道Latina轉播。

政府調查人員在今天的突襲行動中，包圍博魯阿爾特位於利馬（Lima）蘇爾基約區（Surquillo District）的房子，警方則是封鎖了周遭的交通。

在此之前，博魯阿爾特請求給予更多時間來回應傳票的要求、以提供手錶的購買證明，但遭檢察官拒絕。

檢方還要瞭解她是否有申報那些勞力士錶。（譯者：李晉緯/核稿：嚴思祺）1130331

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.196