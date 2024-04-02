川普社群媒體公司股價暴跌21% 吐光上市後升幅

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（中央社華盛頓1日綜合外電報導）美國前總統川普的社群媒體公司今天披露虧損數千萬美元，並說未來將難以償還金融負債後，股價聞訊暴跌21%，吐光上週上市以來升幅。

路透社報導，川普媒體科技集團（Trump Media & Technology Group, TMTG）在一份文件中表示2023年虧損逾5800萬美元，造成股價大跌。TMTG是川普創立的社群平台「真實社群」（Truth Social）母公司，不到一週前才透過一起備受矚目的合併案借殼上市。

這家公司股價在3月26日上市時飆升，每股收近58美元，當時散戶蜂擁進場，包括川普支持者。然而今天披露的消息扭轉了這個趨勢，導致股價下跌13.30美元或21%，來到48.66美元。

內幕情報公司（Insider Intelligence）分析師貝尼斯（Ross Benes）表示：「Truth Social價值被高估了，而此現實正拖累股價。由於這項服務沒有明確的收益途徑且營收不高，上市高峰無法持續。」

川普持有7875萬股股票，有望進帳一筆巨額意外之財，取決於股票價值。在上週股價最高點時，他的持股價值超過60億美元，但在這波拋售後，估值約為38億美元。川普在6個月內不得出售或轉讓股票，他試圖改變相關協議的任何舉動都很可能引發市場進一步拋售。

即使股價下跌，川普的社群媒體公司市值仍超過60億美元。近來上市的社群媒體平台Reddit市值為80億美元。

投資顧問公司Running Point Capital分析師舒曼（Michael Ashley Schulman）表示：「TMTG在炒作市場熱情方面有很大的起步，但距離成為X（Twitter）、Instagram、TikTok等平台真正具規模的社群媒體挑戰者還有很長的路要走。」（譯者：盧映孜/核稿：劉文瑜）1130402