更多編輯台推薦新聞：
紅球現身成大未來館 平行展帶民眾認識台南400多年來變化
文化

紅球現身成大未來館 平行展帶民眾認識台南400多年來變化

寶林茶室食物中毒源頭成謎 4關鍵待釐清
生活

寶林茶室食物中毒源頭成謎 4關鍵待釐清

大小事都付諸公投 一窺瑞士的直接民主
國際

大小事都付諸公投 一窺瑞士的直接民主

中央社100年社慶：百年轉身 自由永續

中央社100年社慶：百年轉身 自由永續

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
小林製藥紅麴案累計5死 外交部籲赴日暫勿購買相關製品
首頁 / 國際
川普
新聞專題
川普1/300
首頁 / 國際

川普社群媒體公司股價暴跌21% 吐光上市後升幅

2024/4/2 12:37
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓1日綜合外電報導）美國前總統川普的社群媒體公司今天披露虧損數千萬美元，並說未來將難以償還金融負債後，股價聞訊暴跌21%，吐光上週上市以來升幅。

路透社報導，川普媒體科技集團（Trump Media & Technology Group, TMTG）在一份文件中表示2023年虧損逾5800萬美元，造成股價大跌。TMTG是川普創立的社群平台「真實社群」（Truth Social）母公司，不到一週前才透過一起備受矚目的合併案借殼上市。

這家公司股價在3月26日上市時飆升，每股收近58美元，當時散戶蜂擁進場，包括川普支持者。然而今天披露的消息扭轉了這個趨勢，導致股價下跌13.30美元或21%，來到48.66美元。

內幕情報公司（Insider Intelligence）分析師貝尼斯（Ross Benes）表示：「Truth Social價值被高估了，而此現實正拖累股價。由於這項服務沒有明確的收益途徑且營收不高，上市高峰無法持續。」

川普持有7875萬股股票，有望進帳一筆巨額意外之財，取決於股票價值。在上週股價最高點時，他的持股價值超過60億美元，但在這波拋售後，估值約為38億美元。川普在6個月內不得出售或轉讓股票，他試圖改變相關協議的任何舉動都很可能引發市場進一步拋售。

即使股價下跌，川普的社群媒體公司市值仍超過60億美元。近來上市的社群媒體平台Reddit市值為80億美元。

投資顧問公司Running Point Capital分析師舒曼（Michael Ashley Schulman）表示：「TMTG在炒作市場熱情方面有很大的起步，但距離成為X（Twitter）、Instagram、TikTok等平台真正具規模的社群媒體挑戰者還有很長的路要走。」（譯者：盧映孜/核稿：劉文瑜）1130402

川普
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
川普湊到56億元保證金 暫逃資產遭扣押命運
172.30.142.225