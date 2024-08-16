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應用材料預測Q4營收略高預期 收盤勁揚盤後回檔

2024/8/16 11:44
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（中央社加州聖克拉拉15日綜合外電報導）美國最大半導體設備製造商應用材料（Applied Materials）今天預測，由於人工智慧（AI）推動晶片製造設備需求激增，第4季營收將略高於華爾街預期。

總部位於加州聖克拉拉（Santa Clara）的應用材料，今天收盤股價勁揚約5%，但盤後交易下跌2.8%。

投資顧問公司Running Point Capital投資長舒曼（Michael Ashley Schulman）表示，「我認為盤後交易拉回，部分是因為今天收盤漲了多少…」「分析師原本可能預期下季有更強勁的表現」。

市場對AI晶片的需求旺盛，也帶動對晶片製造設備的需求，讓應用材料等公司受惠。

倫敦證券交易所集團（LSEG）數據顯示，應用材料預估第4季營收約69.3億美元，加減4億美元，分析師平均預期為69.2億美元。

應用材料預測第4季調整後每股獲利在2美元至2.36美元之間，市場預期2.14美元。

應用材料第3季營收為67.8億美元，超出平均預期的66.7億美元；第3季調整後每股獲利為2.12美元，原估為2.02美元。（譯者：紀錦玲/核稿：徐睿承）1130816

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