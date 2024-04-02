俄中部遭烏克蘭無人機攻擊 開戰迄今最深入俄領土

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（中央社莫斯科2日綜合外電報導）俄羅斯官員表示，俄國中部韃靼自治共和國2處工業區今晨遭無人機攻擊。當地距俄國和烏克蘭邊界約1100公里遠，可能是俄烏開戰以來烏軍最深入俄國領土的無人機攻擊之一。

一名烏克蘭國防消息人士告訴法新社，這起無人機攻擊是由烏克蘭國防部情報總局（GUR）發動，據稱擊中的設施是負責組裝伊朗設計的「見證者」（Shahed）自殺式無人機。

烏克蘭消息並未透露攻擊是從何處發動。若是從烏克蘭掌控的領土發動，會是自2022年2月俄烏戰爭爆發以來，烏軍最深入俄國領土的無人機攻擊之一。

韃靼自治共和國（Tatarstan）首長米尼哈諾夫（Rustam Minnikhanov）在社群媒體Telegram發文指出：「在葉拉布加（Yelabuga）和下卡姆斯克（Nizhnekamsk）有企業遭到無人飛行載具（UAV）攻擊。」

俄羅斯通訊社塔斯社（TASS）則報導，下卡姆斯克的市長指稱，防空系統攔阻了對當地一座煉油廠的一起攻擊，沒有造成財產或人員損傷。（譯者：陳正健/核稿：張正芊）1130402