更多編輯台推薦新聞：
6.2噸戴奧辛廢棄物棄置台中龍井 世紀之毒在台灣重大污染事件有哪些
生活

6.2噸戴奧辛廢棄物棄置台中龍井 世紀之毒在台灣重大污染事件有哪些

寶林茶室食物中毒源頭成謎 4關鍵待釐清
生活

寶林茶室食物中毒源頭成謎 4關鍵待釐清

大小事都付諸公投 一窺瑞士的直接民主
國際

大小事都付諸公投 一窺瑞士的直接民主

中央社100年社慶：百年轉身 自由永續

中央社100年社慶：百年轉身 自由永續

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭1/300
首頁 / 國際

俄中部遭烏克蘭無人機攻擊 開戰迄今最深入俄領土

2024/4/2 18:41
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社莫斯科2日綜合外電報導）俄羅斯官員表示，俄國中部韃靼自治共和國2處工業區今晨遭無人機攻擊。當地距俄國和烏克蘭邊界約1100公里遠，可能是俄烏開戰以來烏軍最深入俄國領土的無人機攻擊之一。

一名烏克蘭國防消息人士告訴法新社，這起無人機攻擊是由烏克蘭國防部情報總局（GUR）發動，據稱擊中的設施是負責組裝伊朗設計的「見證者」（Shahed）自殺式無人機。

烏克蘭消息並未透露攻擊是從何處發動。若是從烏克蘭掌控的領土發動，會是自2022年2月俄烏戰爭爆發以來，烏軍最深入俄國領土的無人機攻擊之一。

韃靼自治共和國（Tatarstan）首長米尼哈諾夫（Rustam Minnikhanov）在社群媒體Telegram發文指出：「在葉拉布加（Yelabuga）和下卡姆斯克（Nizhnekamsk）有企業遭到無人飛行載具（UAV）攻擊。」

俄羅斯通訊社塔斯社（TASS）則報導，下卡姆斯克的市長指稱，防空系統攔阻了對當地一座煉油廠的一起攻擊，沒有造成財產或人員損傷。（譯者：陳正健/核稿：張正芊）1130402

俄羅斯入侵烏克蘭
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
俄羅斯要求引渡烏克蘭安全首長 基輔嗤之以鼻
172.30.142.220