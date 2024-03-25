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基輔：擊落俄軍2枚彈道飛彈 殘骸砸中2棟建築釀10傷

2024/3/25 21:33
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（中央社基輔25日綜合外電報導）烏克蘭官員表示，俄羅斯今天上午發射飛彈攻擊烏國首都基輔（Kyiv），2枚飛彈遭到擊落，飛彈殘骸散落造成基輔市中心一棟3層樓房嚴重受損，市區另外三處亦被波及。

路透社報導，基輔傳出一連串爆炸聲，路透社記者看見基輔東部地區冒出一陣濃煙。

基輔市軍政機關在社群媒體平台Telegram發文說：「在（基輔中部）的佩喬爾斯克區（Pechersk），1棟多層樓非住宅建築受損」。在稍早的聲明中，聲稱這是一處民宅。

飛彈殘骸並且散落在該市索洛米揚卡區（Solomyansky）、霍洛西伊夫區（Holosiivskyi）以及第聶伯羅區（Dnipro）。

美國駐烏克蘭大使布林克（Bridget Brink）表示，俄羅斯已利用極音速飛彈攻擊基輔。

她在社群媒體發文說：「俄羅斯今天上午再度發射極音速飛彈攻擊烏克蘭，基輔傳出巨大爆炸聲。」

根據法新社報導，俄國對基輔發動這波飛彈攻擊，造成9人受傷，包含一名10多歲少女，均已送至醫院治療。飛彈碎片至少砸中市中心2棟建築。另據路透社報導，至少有10人受傷。

法新社記者在當地時間上午10時30分聽到基輔傳出數次爆炸聲和空襲警報，官員呼籲民眾避難。

基輔市軍政機關首長波普柯（Sergiy Popko）表示，表示，俄羅斯從之前兼併的克里米亞半島發射2枚彈道飛彈，這是俄國5日內第3度空襲基輔。

他強調說，2枚彈道飛彈均被烏軍擊落，飛彈殘骸散落在基輔幾個地區，損及2棟建築物。（譯者：洪啟原/核稿：嚴思祺）1130325

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