印度草本廠商涉不實廣告 部分產品台灣有售

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（中央社記者林行健新德里5日專電）印度一家草本產品生產商因涉嫌刊登不實廣告日前遭印度最高法院申斥，下一次開庭時間為10日。這家公司的部分產品在台灣也有出售。

去年11月間，印度最高法院判決印度草本產品廠商帕坦加利（Patanjali Ayurved）的廣告具有誤導性，警告必須立即停止，否則開罰1000萬盧比（約新台幣384萬元）。但次日，帕坦加利公司發表聲明，否認自家廣告具誤導性，且繼續以原來的說法作行銷。

印度最高法院今年2月下旬向帕坦加利公司發出蔑視法庭通告，理由是對消費者進行不實宣傳且不聽規勸。

根據印度經濟時報（Economic Times）2日的報導，最高法院傳喚帕坦加利公司的兩名負責人，包括作為代言人的一名瑜伽大師。

在聽證會中，帕坦加利公司雖表示「無條件道歉」，但最高法院拒絕接受，並定4月10日進行下一場聽證會，給這家公司最後一次機會就蔑視法庭案作適當的回應。

2022年7月間，帕坦加利公司在印度報紙上刊登廣告，聲稱印度阿育吠陀草藥及瑜伽可治癒糖尿病、高血壓、心臟病、氣喘等慢性病，呼籲民眾共同阻止製藥界與醫學界宣傳「錯誤觀念」。

不久後，印度醫學會（Indian Medical Association）把帕坦加利公司告上最高法院，並指控瑜伽大師多次在活動上形容現代醫學為「愚蠢和破產的科學」，且阻撓民眾接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗。

印度醫學會指控相關廣告詆毀實證醫學，並對「不實」廣告可能對民眾帶來的影響感到憂心。

帕坦加利公司設有針對台灣消費者的網站，部分產品在台灣販售，多為草本清潔用品、保養品、藥油、印度香料及食品等，但相關網站未宣傳阿育吠陀特殊療效或貶損現代醫學。（編輯：馮昭）1130405