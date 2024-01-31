食品廣告誇大宣稱療效 逾60秒名人代言3倍開罰

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（中央社記者陳婕翎台北31日電）食品廣告誇大不實、宣稱療效氾濫，食藥署強化管理違規廣告，未來違規廣告60秒以上、邀請名人代言等都可加罰，新制即起上路，將加權3倍開罰，最高罰新台幣400萬至500萬元。

衛生福利部食品藥物管理署今天發布修正「食品安全衛生管理法第45條規定廣告處理原則」，將廣告違規情狀納入裁處罰鍰基準加權事項，罰鍰最高可加權乘以3倍，盼嚇阻違規食品廣告。食品廣告涉及誇大不實易生誤解處以4萬至400萬元，涉及療效處以60萬至500萬元。

食藥署企劃及科技管理組長許朝凱今天在記者會上說，有鑒於食品廣告違規情形隨廣告時間增加而增加，加上代言人的推波助瀾，更容易使民眾陷入錯誤的判斷。這次修正2大重點，其中之一就是將全國性電視頻道或購物頻道播送，播送總時間60秒以上，違規廣告業者符合就加權開罰。

第2個重點加權開罰，就是聘請專業人士（機構）或知名公眾人物薦證或代言；內容刊播產品使用前後比較圖、人體器官組織示意圖或誇張科學數據。許朝凱表示，當違規食品廣告有找專業人員或名人代言，以開罰廣告商為主，若代言人參與製作廣告腳本，將共同開罰。

他以藝人郭子乾代言的專利健股複方為例，去年4月曾因廣告涉及療效，遭台中市地方衛生單位裁罰60萬元。許朝凱表示，若同樣廣告即起再出現，可適用新法播放時間大於60秒、邀請名人代言，內容刊播產品使用前後比較圖及誇張科學數據等，加權3倍開罰，裁罰金額恐達180萬元。

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許朝凱表示，大樓電視牆或捷運燈箱廣告牆，若廣告違規目前無法加權時間規範裁罰。據食藥署統計，112年違規食品廣告裁處案件數及金額，處分7472件，開罰金額共2億9139萬元，其中電視共3121件，占整體比例41.8%，網路3730件，占整體比例多達49.9%。

現今不一定家家有電視，但大多數人有手機，許朝凱說，網路廣告非常多，甚至對民眾的影響超過電視，雖然網路廣告無法開罰秒數加權，但其他加權裁處規範都適用，將持續觀察網路一頁式廣告、網紅業配對民眾影響力，同步積極與國際公司洽談，由社群媒體協助下架處理。（編輯：李亨山）1130131