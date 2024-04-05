科索沃總統關切花蓮地震 祝福傷者早日康復

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（中央社普里斯汀納5日綜合外電報導）台灣3日發生芮氏規模7.2強震，引發全球關注，各國政要陸續表達慰問與支持，科索沃總統奧斯曼尼也在地震後表達關切和祝福。

花蓮縣近海3日發生規模7.2強震，是1999年921地震後最大規模，全台皆能感受明顯搖晃，花蓮地區出現多處災情。截至今天上午8時的全國災情，已造成10死、1106傷、705人受困。

奧斯曼尼（Vjosa Osmani）於地震發生後在社群媒體X平台推文指出：「我們對失去親人的家庭表達衷心哀悼…祝福所有傷者早日康復、台灣人民百折不撓。」

花蓮地震發生後，巴拉圭、瓜地馬拉、帛琉、史瓦帝尼、聖克里斯多福及尼維斯、貝里斯、吐瓦魯、聖露西亞、聖文森及格瑞那丁等友邦元首政府首長，以及日本、菲律賓、印度、泰國、歐盟、加拿大、捷克領導人和西藏精神領袖達賴喇嘛，都向台灣表達關懷慰問。（譯者：何宏儒/核稿：陳彥鈞）1130405