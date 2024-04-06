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俄軍空襲烏克蘭南部4死20傷 記者淌血同業忙急救

2024/4/6 20:21（4/6 21:26 更新）
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烏克蘭扎波羅熱5日遭俄羅斯飛彈襲擊，一輛汽車被燒毀。（烏克蘭國家警察提供via路透社）
烏克蘭扎波羅熱5日遭俄羅斯飛彈襲擊，一輛汽車被燒毀。（烏克蘭國家警察提供via路透社）
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（中央社札波羅熱5日綜合外電報導）烏克蘭南部札波羅熱州州長表示，俄羅斯軍隊今天朝札波羅熱市發射5枚飛彈，造成至少4死20傷，並毀損住宅及工業設施。傷者含2名記者，電視台捕捉到同業連忙急救的畫面。

路透社報導，札波羅熱州（Zaporizhzhia）州長費德洛夫（Ivan Fedorov）告訴國營電視台，今天的空襲有兩波，先是兩枚飛彈來襲，大約40分鐘後，正當救難人員和警方開始工作時，同一地點再度遇襲。

札波羅熱州有部分區域已被俄羅斯占領，札波羅熱市則靠近俄烏戰爭的前線。

當地的檢方辦公室指出，共有20人受傷，其中包括一名9歲男童，醫院中有4人傷勢嚴重接受治療。

費德洛夫說道，至少有3棟公寓大樓、10間私人民宅、多處商家和一座工業設施受損。

路透電視（Reuters TV）的畫面顯示，幾名記者沿著一條住宅區街道小跑步，爆炸聲在他們身後迴盪，同時還有黑煙升起。

他們丟下設備，對一名趴倒地上、手腳受傷的女記者實施急救，救難隊人員隨後抵達，將她送上救護車。

第2組救難人員把腹部受傷的另一位記者抬起來，朝一輛等候中的救護車沿街快跑。

救難人員也發現一具倒在血泊旁的受害者遺體，街上至少有2台車被火焰吞噬。

烏克蘭空軍已對札波羅熱州發布彈道飛彈來襲警報。近來俄軍加強使用較難攔截的彈道飛彈。（譯者：楊昭彥/核稿：陳彥鈞）1130406

#俄烏戰爭
#烏克蘭
#札波羅熱
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