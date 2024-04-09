加拿大將增加國防支出 惟仍未達北約設定目標

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（中央社渥太華8日綜合外電報導）加拿大今天宣布增加國防支出，以購買遠程飛彈系統、新型戰術直升機等，並強化北極地區影響力。不過加國仍無法達成北大西洋公約組織（NATO）為成員國設下的國防預算目標。

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）在安大略省（Ontario）翠登（Trenton）軍事基地舉行記者會時表示，政府還計劃添購新型潛艦，以巡邏海岸線，並正商討加入旨在分享情報的「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）。

在政府預計下週公布的預算中，政府將在5年內撥款81億加幣（約新台幣1913億元），作為未來20年總計730億加幣（約新台幣1.7兆元）軍費的一部分。

此前，加國已宣布採購海軍艦艇和F-35戰機機隊，並將更新北美航太防衛司令部（NORAD）旗下的大陸防衛系統。

杜魯道說，「我們生活在一個日益複雜且充滿挑戰的時代。」

他說，「在20世紀裡，我們經常將我方人員派往世界各地的前線，但現在我們正身處前所未見且不斷變化威脅的前線」，舉例來說，中國和俄羅斯這類「具破壞性的大國崛起」，以及北極冰層融化造成航運增加，都將成為加國必須應對的問題。

根據北約規定，成員國的國防支出須占其國內生產毛額（GDP）的至少2%。

長期以來，加國一直因國防支出未達門檻而遭批評。杜魯道說，他的目標是在2030年底前將國防支出從目前的1.38%提高至1.76%。

北約的數據顯示，加國國防支出的GDP占比在該組織中排名倒數第6。北約的許多盟國目前都在增加國防支出，以應對俄羅斯全面入侵烏克蘭。（譯者：林沂鋒/核稿：施施）1130409