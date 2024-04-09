加拿大安全情報局：中國干預前兩次大選

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（中央社渥太華8日綜合外電報導）加拿大安全情報局（CSIS）在今天舉行的官方調查聽證會上做出結論，表示中國干預了最近兩次大選，這是迄今中國涉嫌干預加拿大政治的最明確證據。

路透社報導，加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）所屬的「自由黨」（Liberal Party）贏得2019年和2021年舉行的兩場大選。有媒體報導指中國可能介入選舉，引發反對派國會議員不滿，杜魯道在壓力之下成立一個委員會，調查外國勢力干預加拿大選舉的情況。

這個委員會今天觀看一張投影片，其中包含加拿大安全情報局2023年2月的簡報摘要。

加拿大安全情報局說：「我們得知中國祕密且欺騙性地干預了2019年和2021年選舉。」

「在這兩起事件中，這些外國干預活動基本上是務實的，主要側重於支持那些在與中國政府有利害關係問題上被視為『親中』或『中立』者。」

加拿大「環球新聞」（Global News）先前報導過這項評估。中國否認干預加拿大政治。

在2021年競選期間領導保守黨的歐圖爾（Erin O'Toole）估計，中國干預導致其政黨損失多達9個席次，但他補充說，這並沒有改變選舉的進程。

加拿大安全情報局的評估指出：「國家行為者能成功地在加拿大進行外國干預，是因為幾乎沒有法律或政治後果。因此，外國干預屬低風險且高回報。」

情報分析人士和保守黨表示，杜魯道政府在打擊中國干預方面做得不夠。杜魯道預計10日向委員會作證。

保守黨在2021年的競選政見中，譴責北京對待維吾爾少數民族的方式，並矢言禁止中國電信設備巨擘華為參與5G網路建設。整體而言，保守黨對中國立場比自由黨更加強硬。

中國大使館並未立即針對加拿大安全情報局的聲明置評。（譯者：劉文瑜/核搞：盧映孜）1130409