美將領：中國試圖透過武力謀取領土 引發區域動盪

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（中央社雪梨9日綜合外電報導）美國一名海軍上將今天表示，中國在南海的行動是該國試圖透過武力謀取領土空間的例子，同時也導致區域動盪。

菲律賓和中國之間的一連串海上爭端，包括出動水砲和雙方激烈的言詞交鋒，引發海上局勢升高的疑慮。

路透社報導，美軍印太司令海軍上將阿基里諾（Admiral John Aquilino）今天在雪梨智庫羅伊國際政策研究院（Lowy Institute）發表演說表示：「中國針對菲律賓的行動，特別是在仁愛暗沙（Second Thomas Shoal）「危險且非法，並造成區域動盪。」

阿基里諾說，區域內其他地方也可以看到中國的類似行動，像是在日本和馬來西亞。

「這並非單一事件，而是關於中華人民共和國企圖單方面使用武力來謀取領土空間。」

阿基里諾表示，自從美中領導人會談以來，兩國關係出現正面發展，雙方沒有令人憂心的海上互動。

阿基里諾表示，他擔心這種緩和僅為一時性，因為中國正設法穩定國內的經濟。

他也對他所謂俄羅斯和中國，以及俄羅斯和北韓是同一陣線表達關切之意。

他說：「這種合作和連結是新型態，同時也令人憂心。」

阿基里諾說，中國在太平洋島國使用經濟脅迫。他還說，澳洲和美國正合作將焦點放在提高該區域的發展協助，包括對已和中國達成安全協議的索羅門群島（Solomon Islands）。

「在該地區增加軍事存在將對澳洲構成直接威脅，因為涉及國土防衛，同時也不會讓美國處於良好的位置。」（譯者：劉淑琴）1130409