美軍查獲伊朗武器彈藥 已提供烏克蘭抗俄

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓9日綜合外電報導）美軍今天表示，華府已把1年多前自伊朗軍隊查獲的數千件步兵武器和超過50萬發彈藥，交付給烏克蘭。伊朗軍隊原本打算要將這批武器和彈藥運交給德黑蘭撐腰的葉門叛軍。

綜合路透社和法新社報導，烏克蘭目前彈藥極度短缺，且因美國共和黨籍議員阻撓而遲遲拿不到華府最新一筆援助款項。華府上週雖把自伊朗軍沒收而來的軍火送交烏克蘭，但這並沒有解決基輔當局在大砲和防空軍需品方面的需求。

美國中央司令部（CENTCOM）在社群媒體上表示，美國政府4日向烏克蘭武裝部隊移交超過5000支AK-47步槍、機關槍、狙擊步槍、RPG-7火箭推進榴彈發射器和超過50萬發7.62公厘彈藥。

美國中央司令部說，這些武器將有助於烏克蘭抵禦俄羅斯的入侵，數量足以供給烏克蘭軍隊一個旅。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

美國中央司令部表示，這批武器和彈藥是2021年5月至2023年2月期間，美國海軍從4艘「無國籍船隻」上查獲的，當時這些軍需品正從伊朗革命衛隊（Iran's Revolutionary Guards）轉移到葉門叛軍青年運動（Huthi）手中。

以色列和巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）去年10月爆發戰爭；青年運動於同年11月起開始對紅海和亞丁灣（Gulf of Aden）的船隻發動攻擊，藉此聲援在加薩的巴勒斯坦人。青年運動的舉動已成為重大國際安全挑戰，對主要航道構成威脅。（譯者：陳昱婷/核稿：蔡佳敏）1130410