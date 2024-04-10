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韓國會選舉出口民調：執政黨恐難扭轉朝小野大

2024/4/10 19:09（4/10 19:36 更新）
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韓國10日舉行第22屆國會選舉，韓國4大電視台出口民調結果顯示，執政黨國民力量在國會300席中，可能只拿下100席。圖為開票現場。中央社記者廖禹揚首爾攝 113年4月10日
韓國10日舉行第22屆國會選舉，韓國4大電視台出口民調結果顯示，執政黨國民力量在國會300席中，可能只拿下100席。圖為開票現場。中央社記者廖禹揚首爾攝 113年4月10日
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（中央社記者廖禹揚首爾10日專電）韓國今天舉行第22屆國會選舉，韓國4大電視台出口民調結果顯示，執政黨國民力量在國會300席中，可能只拿下100席。

韓國第22屆國會選舉投票在當地時間下午6時告終，隨著開票工作展開，KBS、SBS、MBC、JTBC等4大電視台公布出口民調結果皆大同小異，最大在野黨共同民主黨有望延續「巨型在野黨」優勢。

KBS出口民調預測共同民主黨及其主導的衛星政黨共同民主聯合將拿下178到196席，國民力量及其衛星政黨國民未來共計87到105席，與共同民主黨同樣傾向進步派的祖國革新黨12到14席。

SBS預測共同民主黨及其主導的衛星政黨共同民主聯合將拿下183到197席，國民力量及其衛星政黨國民未來共計85到100席，祖國革新黨12到14席。

MBC預測共同民主黨及其主導的衛星政黨共同民主聯合將拿下184到197席，國民力量及其衛星政黨國民未來共計85到99席，祖國革新黨12到14席。

JTBC預測共同民主黨及其主導的衛星政黨共同民主聯合將拿下168到193席，國民力量及其衛星政黨國民未來共計87到111席，祖國革新黨10到15席。（編輯：張芷瑄）1130410

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