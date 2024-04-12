阿根廷1990年代兩大攻擊案逾百死 法院歸咎伊朗

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（中央社布宜諾斯艾利斯11日綜合外電報導）阿根廷首都布宜諾斯艾利斯30多年前曾發生針對以色列大使館及一座猶太中心的重大攻擊案，當地媒體報導，法院今天將此事歸咎於伊朗，並表示伊朗是「恐怖主義國家」。

媒體引述阿根廷法院裁決內容指出，1992年以色列駐阿根廷大使館遇襲事件，以及1994年阿根廷猶太互助協會（AMIA）猶太中心遭攻擊案，都是伊朗下令指使。

根據媒體報導引述的法院文件，阿根廷法院也指控伊朗撐腰的什葉派運動「真主黨」（Hezbollah），並稱針對阿根廷猶太互助協會襲擊事件是「違反人道罪」。

以色列駐阿根廷大使館1992年遭遇炸彈攻擊，造成29人喪生、200人受傷。兩年後，一輛載有爆裂物的貨車駛入阿根廷猶太互助協會總部並引爆，造成85人身亡、300人受傷，是該國史上死傷最為慘重的爆炸攻擊案。

法新社報導，3名做出這項裁決的法官之一馬赫克斯（Carlos Mahiques）向電台Radio Con Vos表示：「真主黨在一個國家的政府授權下，進行了一場回應政治、意識型態和革命計畫的行動。」言中的國家是指伊朗。

1994年攻擊案雖然始終無人出面承認犯案或釐清始末，但阿根廷和以色列長久以來都懷疑是黎巴嫩什葉派真主黨團體應伊朗要求所犯下。

檢察官起訴了涉嫌下令發動攻擊的伊朗最高階官員，不過德黑蘭當局否認涉案。

阿根廷擁有拉丁美洲最大的猶太社群，成員約30萬人。阿根廷也有來自中東地區的移民社群，特別是來自敘利亞和黎巴嫩。

法官今天裁定阿根廷猶太互助協會攻擊案觸犯違反人道罪，將罪責歸咎於時任伊朗總統拉夫桑雅尼（Ali Akbar Hashemi Bahramaie Rafsanjani）及其他伊朗官員和真主黨成員。（譯者：李佩珊/核稿：盧映孜）1130412