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傳以色列越境空襲 至少36名敘利亞士兵喪生

2024/3/29 15:06
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（中央社貝魯特29日綜合外電報導）戰爭觀察組織表示，以色列今天對敘利亞阿勒坡省（Aleppo）發動空襲，至少造成36名敘方士兵死亡，武裝組織「真主黨」（Hezbollah）的火藥庫也在這裡。

總部位於英國的「敘利亞人權瞭望台組織」（Syrian Observatory for Human Rights）表示，以色列攻擊目標是「黎巴嫩真主黨火箭庫附近」的一個區域。此一人權組織在敘利亞擁有廣大的消息網絡。

敘利亞人權瞭望台組織指出，「至少有36名士兵死亡，數十人受傷」，目標區域位於阿勒坡的國際機場附近。

敘利亞新聞社（SANA）報導，這波黎明前的攻擊造成平民和軍事人員傷亡。

敘利亞軍方一名消息人士告訴敘利亞新聞社，「凌晨1時45分左右，以色列敵人從阿勒坡東南部的阿特里耶（Athriya）方向發動空襲」，「平民和軍人」在空襲中傷亡。

法新社從耶路撒冷聯繫以色列軍方，以方表示：「不會對外國媒體的報導發表評論。」

自2011年敘利亞內戰爆發以來，以色列已對敘利亞境內目標發動數百次空襲，試圖切斷真主黨通往黎巴嫩的補給路線。

在去年10月7日以色列與巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）在加薩的戰爭爆發之後，這些攻擊愈來愈頻繁。（譯者：紀錦玲/核稿：曾依璇）1130329

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