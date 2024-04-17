美菲大規模聯合軍演 中：菲拉攏域外國家破壞穩定

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（中央社台北17日電）針對美國與菲律賓下週將舉行史上最大規模的聯合軍演，中國外交部今天聲稱，菲方應認識到拉攏「域外國家」在南海挑動對抗只會破壞穩定。中方敦促菲方停止在海上滋事挑釁，並敦促「有關域外國家」停止在南海挑動對抗。

中國外交部17日下午舉行例行記者會。環球網報導，中國外交部發言人林劍在回答外媒提問相關問題時，作上述表示。

林劍宣稱，菲律賓應該清醒地認識到，拉攏「域外國家」在南海「炫耀武力、挑動對抗」，只會「加劇局勢緊張、破壞地區穩定」。試圖引入「外部力量」維護自身安全，只會「導致自身更大的不安全，甚至淪為別人的棋子」。

他說，中方敦促菲方停止在海上的「滋事挑釁」，敦促「有關域外國家」停止在南海挑動對抗。中方將繼續採取必要措施，堅定捍衛「自身的領土主權」和海洋權益，維護南海的和平穩定。

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一年一度的美菲「肩並肩」（Balikatan）聯合軍演將於4月22日展開，為期3週。屆時，美國、菲律賓、法國等3國海軍將首度在菲律賓領海之外的海域，舉行多邊海上演習，被視為是歷屆「肩並肩」軍演中最大規模的一次。

「肩並肩」軍演執行官洛希科（Michael Logico）今天表示，今年軍演預計將有1萬6717名美菲軍人參與，其中美方出動約1萬1000人、菲方5000多人。至於實體演習區域，重點是菲律賓北部和西部海域，尤其是遠至菲國北端巴丹群島（Batanes）和巴拉旺島（Palawan）以西的南海海域。（編輯：邱國強/楊昇儒）1130417