日本便利商店和城堡同框 宛如穿越異世界引發熱議

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（中央社記者戴雅真東京18日專電）日本社群媒體X流傳一張連鎖便利商店羅森（LAWSON）的照片，拍攝時間似乎在傍晚，可見亮著昏黃燈光的便利商店後方，赫然矗立一座高聳的巨大城堡，讓上傳這張照片的網友驚嘆，「簡直就像是轉生到了異世界」，引發網友討論。

日媒報導，拍攝這張照片的網友是一名攝影師，照片在14日上傳，截至目前已經吸引超過1200萬次查看，30萬餘人點讚。

照片中的便利商店位於兵庫縣姬路市，後方雄偉城堡，加上昏暗天色，營造出不似真實世界的神秘感。有網友表示，「這簡直就是像是電玩遊戲裡的場景。」也有人好奇，「那座城堡究竟是什麼建築物？」

這座城堡建築物的真實身份是姬路市太陽公園內的天鵝堡。太陽公園理事長門口堅藏在姬路市經營多家福利機構，本於「想要讓因為身體障礙無法出國的人體會到出國旅行的感覺」而設立太陽公園。

公園內部模仿世界各地知名旅遊景點，分為「石區」以及「城堡區」兩個區域，分別仿製「凱旋門」、「兵馬俑」、「萬里長城」、「金字塔」等景點。而照片中的城堡，就是仿製德國著名的「新天鵝堡」。

拍下這張照片的攝影師網友當時正要返回居住的鳥取縣，湊巧在停車休息時看到了這一幕。他表示，「黃昏的黑暗增添了一些詭異氣氛。便利商店的日常生活感，以及山丘上城堡的超脫日常感，形成鮮明對比，非常有趣。」

有網友留言說，「我還以為羅森已經開到德國去了」，還有人說，「感覺像是你在電玩裡要挑戰最後Boss之前，先去了一趟便利商店」、「這是遊戲存檔點吧」，引發熱烈討論。（編輯：陳慧萍）1130418