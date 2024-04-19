哥倫比亞提案解決委內瑞拉政治僵局 巴西附議

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（中央社記者唐雅陵聖保羅18日專電）巴西總統魯拉日前訪問哥倫比亞期間，哥國總統裴卓提出一項旨在打破委內瑞拉總統選舉陷入僵局的計畫，獲得魯拉支持。

英國廣播公司巴西新聞網（BBC News Brasil）報導，根據巴西和哥倫比亞政府17日晚上發表的共同聲明，兩國「敦促委內瑞拉政府和反對派考慮就民主保障達成協定的可能性，此協定可通過公投得到認可」。

這是拉丁美洲地區各國試圖促進委內瑞拉政治格局正常化的最新嘗試。

根據裴卓（Gustavo Petro）的計畫，委內瑞拉政府和反對派將簽署一項廣泛協議，承諾尊重選舉結果，且不迫害敗選的人；此協議的條款將交由公民投票，要求委內瑞拉人民表達他們支持或反對協議；公民投票將與總統選舉在同一天舉行。

委內瑞拉總統選舉定於7月28日舉行，但反對派領袖指責現任總統馬杜洛（Nicolas Maduro）政府針對反對派候選人設置障礙；委內瑞拉也被聯合國等國際機構指控侵犯人權和迫害持不同政見者。馬杜洛政府駁斥這些指控，表示委內瑞拉受到國際迫害。

據聯合國難民事務高級專員公署（UNHCR）估計，委內瑞拉正在經歷一場政治經濟危機，導致至少750萬人離開，引起國際社會關注。

部分國際社會對委內瑞拉的選舉進程持懷疑態度，因為自2013年查維茲（Hugo Chávez）去世後，委內瑞拉就由馬杜洛執政，而這段期間，多位反對派領袖被捕。

到目前為止，至少有2名候選人被禁止參選，包括委內瑞拉反對派主要領袖馬查多（Maria Corina Machado），以及馬查多任命取代她的尤瑞斯（Corina Yoris）。

魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）自2023年開展第3任期以來，對馬杜洛政府的態度就有所保留，近期發生委內瑞拉反對派人士被阻止登記候選人資格事件後，魯拉開始批評委國的選舉進程。

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巴西聖保羅聯邦大學（Unifesp）國際關係教授、委內瑞拉專家柏卓梭（Caroline Pedroso）認為，裴卓的提議觸及當前委內瑞拉至關重要的一點，即在選舉結果出來後，敗選的一方會有怎樣的下場，特別是如果敗選的是馬杜洛。

柏卓梭指出，馬杜洛和多位政府成員已被國際組織和美國等外國政府指控犯下酷刑、謀殺、貪腐、洗錢和販毒等罪行，裴卓計畫中「不迫害敗選的人」牽涉的範圍，仍有待更深入地討論。（編輯：馮昭）1130419