伊朗關閉部分領空和機場 航空公司調整飛航路線

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（中央社耶路撒冷19日綜合外電報導）航班追蹤資料顯示，多家航空業者今天迅速調整經過伊朗領空的飛航路線，將航班轉降備降機場或折返原先起飛機場，以因應據報伊朗因以色列攻擊而關閉部分領空和機場。

路透社報導，根據航班追蹤網站FlightRadar 24，攻擊發生後，伊朗關閉德黑蘭、希拉茲（Shiraz）及伊斯法罕（Isafahan）等地機場，並且淨空西部領空數個小時。

伊朗已於格林威治標準時間上午4時45分之前重新開放機場和領空。美國聯邦航空總署（FAA）資料庫也已移除這些關閉通知。

在伊朗重開機場前，杜拜航空（Flydubai）表示已取消今天前往伊朗的航班，並有其中一個較早航班折返杜拜。

Flightradar 24的資料顯示，伊朗航空（Iran Air）一個羅馬飛德黑蘭航班轉降土耳其首都安卡拉。

根據Flightradar 24網站，包括阿聯酋航空（Emirates）、杜拜航空、土耳其航空（Turkish Air）、阿布達比維茲航空（Wizz Air Abu Dhabi）和白俄羅斯航空（Belavia）都有航班於今天一早攻擊發生最初數小時內飛越仍然開放的伊朗領空。

杜拜航空在聲明中說：「我們正密切關注情勢演變，將在與有關當局商議後調整飛航路線。」

在今天的攻擊發生前，許多西方和亞洲航空業者已避開伊朗及其領空。伊朗日前發射飛彈和無人機攻擊以色列。

德國漢莎航空（Lufthansa）17日以區域安全疑慮持續為由，延長停飛德黑蘭到月底。

中華航空也在聲明中說，將「持續關注情勢發展，依照美國聯邦航空總署及歐盟航空安全總署（EASA）建議，規劃最妥適的航路」。（譯者：洪啟原/核稿：何宏儒）1130419