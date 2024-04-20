G20財長會議 中國促已開發國家落實氣候資金承諾

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（中央社台北20日電）中國財政部長藍佛安近日接連出席多場國際會議，針對氣候議題，要求已開發國家應儘快落實氣候資金承諾；至於經濟成長，他則說中國將加快發展新質生產力、擴大內需，有信心實現5%左右的目標。

根據中國財政部官網發布，藍佛安先於4月17日至18日，在美國參加20國集團（G20）財長與央行會議，隨後參加了2024年世界銀行發展委員會第109次會議。

藍佛安在會中表示，中國政府致力於完善支持綠色發展的財稅、金融、投資、價格政策和標準體系，為加快發展綠色低碳轉型提供投融資支援並取得積極成效。各方在動員轉型和氣候資金過程中應堅持「共同但有區別的責任原則」，已開發國家應儘快落實氣候資金承諾，並為發展中國家提供技術、能力建設等方面的支援。

他說，中國支持構建「更好、更大、更有效」的多邊開發銀行。G20應推動加強多邊開發銀行的加乘效應，藉由增資等方式增強多邊開發銀行的資金實力，提高發展中國家在多邊開發銀行決策中的發言權和代表性，反映全球經濟格局變化和新興市場國家貢獻。

對於中國經濟今年的復甦情勢，藍佛安在世銀的會議上說，「中國正以高質量發展全面推進中國式現代化建設」。

他說，中國將加快發展新質生產力，持續推動綠色轉型，著力擴大中國國內有效需求，有信心、有能力實現今年5%左右的增長預期目標。

他並稱，「中國經濟韌性強、潛力大、活力足，長期向好的基本面沒有改變」，中國願與世界分享中國的發展機遇和紅利，為全球減貧與發展事業作出更大貢獻。（編輯：吳柏緯/謝怡璇）1130420