中美經濟與金融工作組舉行第四次會議

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者呂佳蓉北京17日電）中美經濟工作組與金融工作組16日在美國華盛頓舉行第四次會議。根據中方釋出的訊息，會後美國財政部部長葉倫（Janet Yellen）會見了中方代表團一行。

據中國財政部網站消息，16日中國財政部副部長廖岷在華盛頓出席世界銀行/國際貨幣基金組織春季會議期間，與美國財政部負責國際事務的次長夏包（Jay Shambaugh）共同主持召開中美經濟工作組第四次會議。

根據訊息，中方就美對中經貿限制措施表達了關切，並就產能問題作出進一步回應。

此外，雙方圍繞落實牽頭人重要共識，就全球及中美宏觀經濟形勢和平衡增長、下步溝通安排等議題進行了深入、務實、建設性的溝通。雙方同意繼續保持溝通交流。

另據中國央行消息，中美金融工作組在華盛頓舉行第四次會議。會議由中國人民銀行副行長宣昌能和美國財政部助理部長尼曼（Brent Neiman）共同主持。國家金融監督管理總局、中國證監會，以及美聯準會、美國證券交易委員會、美國商品期貨交易委員會、聯邦存款保險公司等部門參會。

雙方就兩國貨幣政策與金融穩定、金融監管合作、金融市場制度性安排、跨境支付和數據、可持續金融、反洗錢和反恐怖融資、金融基礎設施以及其他雙方關心的金融政策議題進行了專業、務實、坦誠和建設性的溝通。

會議還聽取了雙方技術專家組關於兩國金融監管框架的彙報。雙方同意繼續保持溝通。

根據中方的訊息，葉倫會見了中方代表團一行。（編輯：唐佩君）1130417