潘功勝見聯準會主席鮑爾 討論中美經濟情勢

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（中央社台北18日電）近期中美財經官員密集互動，在中美經濟工作組會議登場後，中國人民銀行（中國央行）行長潘功勝在華盛頓與美國聯準會主席鮑爾見面，討論中美經濟形勢、貨幣政策等議題。

根據中國人民銀行官網發布，潘功勝在當地時間17日出席國際貨幣基金（IMF）和世界銀行集團春季會議時，與聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）會面，雙方就中美經濟形勢、貨幣政策、金融穩定等議題交換意見。

近來中國與美國的財經官員互動頻率大增，在潘功勝與鮑爾見面之前，中美經濟工作組與金融工作組第4次會議同樣在春季會議中登場。

據中國財政部、中國央行官網發布的訊息，會議由中國人民銀行副行長宣昌能和美國財政部助理部長尼曼（Brent Neiman）共同主持。雙方就兩國貨幣政策與金融穩定、金融監管合作、金融市場制度性安排、跨境支付和數據、可持續金融、反洗錢和反恐怖融資、金融基礎設施以及其他雙方關心的金融政策議題進行了專業、務實、坦誠和建設性的溝通。

此外，中國就美對中經貿限制措施表達了關切，並就產能問題作出進一步回應。

美國財政部部長葉倫（Janet Yellen）在會後會見了中國代表團一行。

在此之前，葉倫於4日至9日訪問中國，並與中國國務院總理李強、副總理何立峰會面。

葉倫在訪問之前曾針對中國產能過剩等問題發表關切，後來在北京總結訪中之行時表示，「美國不會接受新興產業被中國進口補貼重創，就像10多年前美國鋼鐵業遭受重創一樣」。

另據中國央行發布，潘功勝同樣於會議期間和IMF總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）會面，雙方就加強中國與國際貨幣基金合作交換了意見。（編輯：吳柏緯/謝怡璇）1130418