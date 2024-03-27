中國人行行長潘功勝：正在制定金融穩定法

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（中央社台北27日電）中國人民銀行（央行）行長潘功勝今天表示，正在制定金融穩定法，著力構建「權責對等、激勵約束相容」的風險處置責任機制，和「科學合理」的風險處置成本分擔機制。

中國房地產產業不振引發開發商債台高築，國務院總理李強3月在14屆全國人大二次會議上做政府工作報告時提到，2024年政府工作任務，其中一項是有效防範化解重點領域風險，包括房地產、地方債務、中小金融機構等風險，維護經濟金融大局穩定。

中國全力防範金融風險，潘功勝繼25日在中國發展高層論壇上釋出利多，說房地產市場已出現一些積極訊號，房地產市場波動對金融體系影響有限，化解地方政府債務風險的相關政策正在逐步奏效，今天再釋出相關訊息。

陸媒財聯社報導，潘功勝今天在博鰲亞洲論壇2024年年會分論壇「深化亞洲金融合作」上發表演講，提到中國正在制定「金融穩定法」。

潘功勝表示，中國歷來高度重視主動防範化解金融風險，國內金融安全網的建設始終秉持「事前防範金融風險過度積累，事中、事後快速高效處置風險」的原則。

他指出，制定「金融穩定法」，重點著力構建權責對等、激勵約束相容的風險處置責任機制，和科學合理的風險處置成本分擔機制。亞洲金融安全網的建設需各方團結協作和積極建設。

他並稱中國人民銀行願與各方充分交流，共同構建更有效的金融安全網。

潘功勝說，金融監管是金融安全網的第一道防線。中國根據金融市場和金融體系的變化，適時優化調整金融監管體制，促進宏觀審慎管理、微觀審慎監管、行為監管等各司其職、相互配合、形成合力。

此外，他強調，中國目前有存款保險基金、保險保障基金、證券投資者保護基金、信託業保障基金，以及金融穩定保障基金，均已有一定規模的積累。

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2015年中國建立的存款保險制度，目前執行的人民幣50萬元（約新台幣220萬）償付限額能為99%以上的存款人提供全額保障，實行風險差別費率機制，獎優罰劣促進機構審慎經營，並被賦予金融風險早期的糾正職能。

前中國人行行長易綱2023年曾表示，中國將推行「金融穩定法」，將各類金融活動全部納入監管，做好平台企業金融業務整改，加強常態化監管。（編輯：唐佩君/廖文綺/邱國強）1130327