潘功勝：房市已現積極信號 化解地方債正奏效

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（中央社記者張淑伶上海26日電）中國人民銀行行長潘功勝25日在中國發展高層論壇上說，房地產市場已出現一些積極信號，房地產市場波動對金融體系影響有限，化解地方政府債務風險的相關政策正在逐步奏效。

中國官媒金融時報報導，潘功勝在這場論壇中，就中國經濟形勢與貨幣政策、金融穩定、金融開放與國際合作發表講話，並與來自中外資企業、金融機構等的參會來賓交流。

在貨幣政策方面，潘功勝說，中國經濟保持回升向好態勢，有能力實現全年5%左右的預期成長目標。今年以來，貨幣政策加大逆週期調節力度，政策效果持續顯現，未來仍有充足的政策空間和豐富的工具儲備。

他指出，人行強化逆週期調節力度，把維護價格穩定、推動價格溫和回升作為把握貨幣政策的重要考量。

在外界關注的金融風險方面，潘功勝說，房地產市場已出現一些積極信號，長期健康穩定發展具有堅實的基礎，房地產市場波動對金融體系影響有限。中國政府的債務水準在國際上處於「中游偏下」水準，化解地方政府債務風險的相關政策正在逐步奏效。

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陸媒財新網報導，從近期的房地產市場情況來看，新房市場依然疲弱，但房地產調控政策持續放鬆，中古屋交易增加，房地產相關消費有所修復。國家統計局數據顯示，1月至2月傢具類、建築及裝潢材料類、家用電器和音像器材類消費的年增速分別回升2.3個、9.6個、5.8個百分點至4.6%、2.1%、5.7%。

地方債風險化解方面，自2023年7月中共中央政治局提出「制定實施一攬子化債方案」以來，地方去年集中發行特殊再融資債券償還部分既存隱性債務。同時，作為地方融資平台城投公司最重要債權人之一的商業銀行，也在透過債務重組或置換等方式，重點承接12個重點省分的既存貸款、非標等高息債務。（編輯：楊昇儒）1130326