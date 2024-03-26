路透：習近平27日將在北京會見美國商界領袖

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（中央社台北26日電）知情人士透露，中國國家主席習近平將於27日在北京會見美國商界領袖，這也是繼去年11月在舊金山後的另一次會面。會面時間安排在27日，顯示有意與24日、25日的中國發展高層論壇做出區隔。

路透社報導，3名知情人士透露，中國國家主席習近平將於本週三在北京會見美國商界領袖，這是繼去年11月在舊金山與美國投資者共進晚餐後的另一次會面。

這次會面由美國保險公司Chubb的首席執行官葛林柏格（Evan Greenberg）提出，這次與會者包括美中關係全國委員會會長歐倫斯（Stephen Orlins）和美中貿易全國委員會會長艾倫（Craig Allen）。

華爾街日報上周首次報導了此次會面。知情人士表示，這次會面不屬於中國發展高層論壇議程的一部份。中國發展高層論壇於24日、25日在北京舉行，而這次會面特別安排在27日，表示有意將習近平與外國商界領袖的會面從該論壇中區分開來。會面也有可能在最後一刻取消。

中國國務院新聞辦公室未對此事評論。

在前幾日的中國發展高層論壇上，中國官員對今年能實現5%的經濟成長目標表示有信心，並承諾將進一步支持有戰略意義的重點企業，也就是習近平所說的「新質生產力」相關領域。

去年11月，習近平在舊金山對美國企業領袖表示，中國已準備好成為美國的合作夥伴和朋友，雙方有很大的合作空間。此舉旨在克服中國吸引外資的困境。（編輯：廖文綺/吳柏緯）1130326