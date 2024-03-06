中國央行：後續仍有降準空間

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（中央社台北6日電）中國人民銀行（央行）行長潘功勝今天說，當前國內外形勢依然複雜多變，需要發揮政策合力，加大宏觀調控政策力度。中國貨幣政策「工具箱」依然豐富，目前銀行業存款準備金率平均在7%，後續仍有降準空間。

據陸媒財聯社，潘功勝6日下午在14屆全國人大二次會議經濟主題記者會回答提問時，作以上表示。

潘功勝首先強調，目前中國銀行業存款準備金率平均在7%，「後續仍有降準空間」。

他說，當前國內外形勢依然複雜多變，需要發揮政策合力，加大宏觀調控政策力度。「中國貨幣政策工具箱依然豐富，貨幣政策仍有足夠空間」。

潘功勝並表示，穩健的貨幣政策要靈活適度，精準有效。人行將堅持服務實體經濟根本宗旨，加強宏觀調控力度，加強總量和結構雙重調節，鞏固和增強經濟回升向好態勢，持續推動高品質發展。

他說，人行將更加注重提升資金使用效率，引導金融機構科學地評估風險，「約束對產能過剩行業的融資供給」，更有針對性地滿足合理的消費融資需求，著力提升資金的使用效率。

潘功勝還當場宣布利多措施，將普惠小微貸款標準由單戶授信不超過人民幣1000萬元（約新台幣4400萬元，下同）擴大至不超過2000萬元。

中國2022年、2023年各有兩次全面降準，幅度均為0.25個百分點。今年首度降準是2月5日，幅度達0.5個百分點，釋放長期資金約1兆元，力道超過前兩年；上月還大幅調降5年期以上的貸款市場報價利率（LPR）25個基點以刺激經濟。

中國總理李強昨天在政府工作報告提出經濟增長目標在5%左右，市場多預估人行還有降準降息空間。（編輯：楊昇儒/邱國強）1130306