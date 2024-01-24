中國央行再發通知 支持優質房企改善流動性

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（中央社台北24日電）中國人民銀行和金融監管總局晚間發布通知，要求商業銀行展開經營性物業貸款業務，並稱「一視同仁滿足不同所有制房地產企業合理融資需求」，促進房地產市場平穩健康發展。

中國人民銀行（中國央行）行長潘功勝今天稍早在新聞發布會上已經表示，央行將聯合金融監管總局推出完善經營性物業貸款的有關政策，支持優質房企盤活存量資產，擴大資金使用範圍，改善流動性狀況。

根據人行官網，這份「關於做好經營性物業貸款管理的通知」指出，2024年底前，對規範經營、發展前景良好的房地產開發企業，全國性商業銀行在風險可控基礎上，發放經營性物業貸款用於與物業本身相關的經營性資金需求、置換建設購置物業形成的貸款和股東借款等。

此外，「通知」指出，還可發放經營性物業貸款用於償還房地產開發企業及其集團控股公司（含併表子公司）既有房地產領域的相關貸款和公開市場債券。

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「通知」指出，經營性物業貸款可用於承貸物業在經營期間的維護、改造、裝修等與物業本身相關的經營性資金需求，以及置換借款人為建設或購置該物業形成的貸款、股東借款等，不得用於購地、新建項目或其他限制性領域。

根據這份「通知」，經營性物業貸款期限一般不超過10年，最長不得超過15年，且貸款到期日應早於承貸物業產權證到期日至少5年。（編輯：張淑伶/曹宇帆）1130124