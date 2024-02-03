易綱：中國目前不缺資金但缺資本金

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（中央社台北3日電）前中國人民銀行（央行）行長易綱表示，經濟好是金融穩定的基礎，必須處理好支持經濟增長和防範金融風險的關係，但調研發現，銀行放貸日趨謹慎，中國目前不缺資金缺的是資本金，示警要重視直接融資的重要性。

陸媒澎湃新聞2月1日報導，在中國全國政協經委會調研組於廣東實地調研時，易綱呼籲要千方百計增加全社會的資本金投資。

易綱指出，調研發現，出於防風險和終身追責等考慮，銀行放貸行為日趨謹慎。他建議引導銀行堅定支持實體經濟，特別是科技創新、綠色發展以及小微企業等重點領域。

他認為，經濟好是金融穩定的基礎，必須處理好支持經濟增長和防範金融風險的關係。中國目前不缺資金缺的是資本金，要充分認識到在目前階段直接融資的重要性。

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易綱表示，當前要把增加社會資本金投資和融資放在重要地位，處理好一級市場與二級市場的關係，推動保險資金、養老金、企業年金等長線資金入市，進一步發展股權投資，總之要千方百計增加全社會的資本金投資。

此外，他提到需依照中央經濟工作會議要求，穩步擴大金融領域制度型開放，吸引更多外資機構來中國展業興業，積極參與國際金融治理和國際金融規則的制定，並在相關國際合作中提出中國方案，同時確保國家金融和經濟安全。（編輯：唐佩君/陳鎧妤）1130203