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美眾院通過援烏以台法案 俄：將加劇全球危機

2024/4/21 17:54
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（中央社莫斯科20日綜合外電報導）針對美國聯邦眾議院通過援助烏克蘭、以色列及台灣的法案，俄羅斯政府今天痛批，此舉將「加劇全球危機」。

法新社報導，美國眾議院今天通過法案，向烏克蘭、以色列及台灣提供安全援助，並且要求短影音平台TikTok脫離中國母公司字節跳動（ByteDance），否則將在美國面臨全國性禁令。

對此，俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）今天在通訊應用程式Telegram表示：「美國撥款向烏克蘭、以色列和台灣提供軍事援助，將加劇全球危機。」

她指出，對於烏克蘭當局的援助形同「直接支持恐怖主義活動」，對於台灣的援助構成「對中國內政的干預」。

沙卡洛娃並指稱，對於以色列的援助意味「直接導致該區域情勢空前惡化」。（譯者：陳正健/核稿：嚴思祺）1130421

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